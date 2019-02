Côte d'Ivoire : Visite de Michel Gbagbo à son père à Bruxelles après sa libération

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Michel Gbagbo s'est envolé pour la capitale belge, ce lundi, pour rendre une visite à son père, Laurent Gbagbo. C'est la toute première rencontre entre l'ancien président ivoirien et son fils aîné depuis sa mise en liberté sous conditions.

Laurent Gbagbo - Michel Gbagbo, une communion entre père et fils

Alors que la rumeur d'une procédure de divorce entre Laurent Gbagbo et l'ancienne première dame Simone Gbagbo fait les choux gras de la presse et des réseaux sociaux, Michel Gbagbo a décidé de rendre une visite à son père. L'agrégé en Psychologie s'est donc envolé, ce lundi 25 février 2019, pour la Belgique, où il passera quelques jours en compagnie de son père, qui respire enfin le vent de la liberté.

Après la visite pleine d'émotion de Michel au Président Gbagbo, fin septembre 2018, à la prison de Scheveningen, c'est la seconde fois que les deux hommes se verront depuis leur arrestation, le 11 avril dernier, sous les décombres du palais présidentiel de Côte d'Ivoire lors de la crise postélectorale.

L'on imagine d'ores et déjà que seront au menu des échanges entre père et fils, les nouvelles fraîches de la famille politique et biologique, ainsi que l'actualité politique ivoirienne. L'éventuel retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire ne sera également pas occulté, car le fondateur du Front populaire ivoirien (FPI) a toujours manifesté le désir de rentrer dans son village natal, Mama, où il s'est aménagé une résidence pour y passer ses vieux jours.

L'on ignore cependant si Michel Gbagbo fera un tour en Hollande pour y rencontrer Charles Blé Goudé, qui réside pour l'instant dans un hôtel, attendant que le greffe de la CPI lui trouve un pays pour l'accueillir. Mais tout porte à croire que le fils biologique de Gbagbo rendra visite à son fils politique.