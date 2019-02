Côte d'Ivoire : Après Bédié, Guillaume Soro rencontre Konan Banny

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Guillaume Soro ne s'accorde plus de limite dans son idylle avec les cadres du PDCI. De retour d'une visite à Henri Konan Bédié, l'ancien Président de l'Assemblée nationale a fait un détour chez Charles Konan Banny, un autre baron du parti septuagénaire.

Guillaume Soro - Konan Banny, un tête-à-tête qui en dit long

A la création du Comité politique (CP), Guillaume Soro avait prévenu qu'il ne s'accordait plus de réserve aussi bien dans ses prises de parole que dans ses différentes rencontres avec des acteurs politiques ivoiriens. C'est ainsi qu'après une visite dans le nord, où il a eu droit à un accueil digne d'un président en exercice, l'ancien chef du Parlement ivoirien a filé tout droit à Daoukro, chez son "Parrain" Henri Konan Bédié. L'ambiance y était cordiale et les deux personnalités ont réitéré leur volonté de former une coalition politique.

Après cette visite très enrichissante pour les deux parties, Soro Kigbafori Guillaume s'est rendu, ce mardi 26 février au soir, chez Charles Konan Banny, un cadre du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI).

Rien n'a pour l'instant filtré de cette rencontre entre les deux anciens Premiers ministres de Laurent Gbagbo. Cependant, l'on devine aisément que l'actualité politique ivoirienne a été décortiquée de fond en comble. De même, la prochaine élection présidentielle, qui se tient dans 20 mois, jour pour jour, n'aurait pu échapper à ce tête-à-tête.

Cette liberté que s'est accordée Guillaume Soro de rencontrer plusieurs personnalités ivoiriennes ne peut que provoquer le courroux de ses anciens camarades du RHDP unifié.