Sénégal : Macky Sall, vainqueur de la présidentielle dès le 1er tour à 58%

Selon les résultats provisoires de l'élection présidentielle sénégalaise proclamés ce jeudi 28 février, Macky Sall a été élu à 58,27% des suffrages exprimés. Ses quatre adversaires sont alignés sur ces résultats et s'abstiennent de déposer un recours en annulation devant le Conseil constitutionnel.

Présidentielle, Macky Sall fait « Un coup KO »

Malgré la fébrilité et la confusion qui prévalaient autour des résultats du scrutin présidentiel du 24 février, la Commission nationale de recensement des votes (CNRV) s'est prononcée dans la mi-journée de ce jeudi. Aussi, ces résultats provisoires s'affichent comme suit : Macky Sall 58,27 %, Idrissa Seck 20,50 %, Ousmane Sonko 15,67%, Issa Sall 4,07% et Madické Niang 1,48%. Avec un taux de participation de 66,23%. Le président sortant a donc réussi son pari de plier ce scrutin, dès le premier tour, comme l'indiquait son slogan : « Un coup KO ».

Ces résultats restent cependant à être confirmés par le Conseil constitutionnel devant lequel les candidats malheureux pourraient déposer leurs éventuels recours dans un délai de 72 heures.

Tout en rejetant « fermement et sans aucune réserve ce résultat », les quatre adversaires du Président réélu déclarent à l'unisson : « Nous ne ferons aucun recours devant le Conseil constitutionnel. » Car, préviennent-ils : « Macky Sall a confisqué la volonté du peuple souverain et sera seul à assumer les conséquences face au peuple et face à l’histoire. »

Les résultats détaillés de l'élection présidentielle sénégalaise

6 683 043 électeurs inscrits ; 4 426 344 votants ; 42 465 bulletins nuls ; 4 383879 suffrages valablement exprimés.

Taux de participation : 66,23%

· Macky Sall : 2 554 605 voix, soit 58,27 %

· Idrissa Seck : 898 674 voix, soit 20,50%

· Ousmane Sonko : 687 065 voix, soit 15,67%

· Issa Sall : 178 533 voix, soit 4,07%

· Madické Niang : 65 002 voix, soit 1,48%