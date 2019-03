Côte d'Ivoire : Farouche opposant à Ouattara, Konan Bédié en route pour Abidjan

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Henri Konan Bédié s'était retranché dans son fief à Daoukro depuis son divorce consommé d'avec Alassane Ouattara. Cependant, ce vendredi 1er mai, le président du PDCI se rendra à Abidjan à la faveur du processus de réforme de la CEI.

Henri Konan Bédié, chef de file de l'opposition

Dans la recomposition actuelle du paysage politique ivoirien, Henri Konan Bédié entend jouer un rôle majeur. A cet effet, le leader du PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, s'est lancé dans la mise en place d'une plateforme de l'opposition qui constituera un véritable contrepoids du RHDP unifié au pouvoir. L'octogénaire ne veut rien lâcher et se dit décidé à forcer la main au camp présidentiel pour la création des conditions idoines pour des élections justes et crédibles en 2020.

Aussi, le président du parti septuagénaire se rend dans la capitale ivoirienne, ce vendredi, en vue d'assister à la signature de la plateforme des partis de l'opposition sur la réforme de la CEI, Commission électorale indépendante.

Le siège du PDCI-RDA abritera cette cérémonie qui se tiendra dès 10h30 ce jour. Et ce, d'autant plus que le Président Bédié avait entrepris de rassembler tous les Partis politiques de l'opposition dans une plateforme non idéologique dans l'optique de constituer une véritable force politique pouvant influer sur les décisions gouvernementales.

C'est ainsi qu'à la suite de la récente rencontre entre gouvernement et opposition, plusieurs chantiers, notamment la recomposition de la CEI, le redécoupage administratif et électoral et bien d'autres dossier, sont en passe d'être engagés.

L'on s'interroge cependant si les acteurs politiques ivoiriens parviendront à trouver un consensus sur toutes ces questions.