Côte d'Ivoire : 123 policiers radiés des effectifs en 2018, le Ministre s'explique

NEWS - Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Les autorités sécuritaires ivoiriennes ne tolèrent plus l'indiscipline de leurs hommes. Hormis des militaires et gendarmes, plus d'une centaine de policiers ont été radiés l'année dernière.

Des policiers ivoiriens radiés pour indiscipline

Finis les manquements aux règles de discipline au sein des Forces de défense et de sécurité (FDS). C'est du moins cette fermeté qu'affichent, ces dernières années, les personnalités en charges de ces départements. En effet, suite à la vague de mutineries qui a secoué le pays en 2017, les autorités ivoiriennes ont décidé de mettre de l'ordre dans les casernes et au sein des troupes.

C'est ainsi qu'un accent particulier a été mis sur la discipline et l'observation stricte des règles de déontologie dans l'armée. Les réfractaires à ces mesures l'en ont pris à leur dépens. Ainsi que l'a expliqué Sidiki Diakité, Ministre ivoirien de l'Intérieur et de la Sécurité, lors d'un entretien, début mars, dans le quotidien gouvernemental.

« Pour la seule année de 2018, 123 policiers ont été radiés des effectifs pour manquement aux consignes et aux règles déontologiques », a déclaré le sécurocrate ivoirien, avant d'ajouter : « Nous avons mis un accent particulier sur la discipline et le suivi des agents. Les conditions de sanction des policiers ont été renforcées. »

Voilà donc qui est clair. Dans sa volonté de mettre en place une armée moderne et républicaine, le Président Alassane Ouattara a lancé une opération de restructuration de la grande muette. Aussi, à l'approche de la présidentielle de 2020, tous les observateurs s'accordent pour dire qu'il faudra bien sécuriser le processus pour éviter de tomber dans les travers du passé.