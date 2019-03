Burkina: Les ambassadeurs soutiennent les FDS à hauteur de 22 millions FCFA

Les ambassadeurs et consuls généraux du Burkina ont annoncé un soutien de plus de 22 millions Fcfa pour "traduire leur solidarité" aux Forces de défense et de sécurité "très éprouvées" en raison de la situation sécuritaire dans le pays, après une rencontre avec le président Roch Kaboré.

Les ambassadeurs et consuls généraux s'unissent pour lutter contre l'"insécurité"

Présents à Ouagadougou dans le cadre du Fespaco, "cet entretien a été l’occasion" pour les ambassadeurs et consuls généraux "d’annoncer une initiative à savoir un soutien aux Forces de défense et de sécurité dans ce contexte d’insécurité", a fait savoir Alain Ilboudo, ambassadeur du Burkina en France.

"Nos FDS sont très éprouvées de même que les populations civiles. C’était pour nous une façon de (leur) traduire notre solidarité et notre compassion aux victimes du terrorisme. Il s’agit d’un montant de 22.400.000 FCFA", a précisé M. Ilboudo.

Selon le ministre des Affaires étrangères Alpha Barry, "le président a salué ce geste" et exhorté les ambassadeurs à "continuer de travailler pour plus de partenariat, afin de combler le repli budgétaire sur des questions sociales", en raison de la situation sécuritaire.

Le Burkina fait face depuis quatre ans à des attaques terroristes. Ces attaques se sont accentuées dans les régions du Sahel, de l’Est, de la Boucle du Mouhoun, du Centre-est, du Nord où l'état d'urgence a été décrété depuis le 31 décembre 2018.