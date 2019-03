Côte d'Ivoire : Blé Goudé rejoint la "Chine populaire" de DJ Arafat

Grand amateur de la musique ivoirienne, Charles Blé Goudé avait toujours affiché sa préférence pour le Zouglou. Mais cette fois-ci, le talent et l'originalité de DJ Arafat n'ont pas laissé indifférent l'ancien leader des jeunes patriotes.

Blé Goudé adopte le "Lékilé" de DJ Arafat

Voilà un peu plus d'un mois que Charles Blé Goudé a recouvré la liberté. En attendant que le greffe de la Cour pénale internationale (CPI) lui trouve un pays d'accueil, le codétenu de Laurent Gbagbo réside à l'Hôtel Crowne Plaza Den Haag - Promenade de La Haye.

Mettant à profit ce temps d'attente, Gbapê reçoit parents, collaborateurs, amis et connaissances pour se ressourcer davantage. Il ne manque d'ailleurs pas d'envoyer ses enfants dans des parcs d'attraction pour, dit-il, rattraper le temps qu'il a passé sans les voir. Nous apprenons par ailleurs que Charles Blé Goudé a par ailleurs officialisé ses fiançailles avec Solange Blindé, sa compagne d'il y a plus de deux décennies.

Une autre révélation vient d'être faite sur l'ancien Secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI). C'est qu'en plus du Zouglou qui a bercé ses années campus, et dont il est un adepte, l'ancien ministre de la Jeunesse vient de marquer son admiration pour DJ Arafat, un artiste Coupé-Décalé dont la dernière sortie, le "Lékilé" fait plonger le "Génie de Kpo" dans une nostalgie vieille de plus de 30 ans.

« Félicitations à l'artiste DJ Arafat pour cette belle musique, et merci d'avoir valorisé la culture ivoirienne particulièrement la culture Guéré de Côte d'Ivoire », peut-on lire sur sa page Facebook.

A noter que DJ Arafat a récemment été fait officier du mérite culturel par le ministre Maurice Bandama. Il s'apprête à effectuer une tournée européenne.