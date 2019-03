Burkina : 247 présumés terroristes recherchés

Le ministère burkinabé de la Sécurité a publié lundi une liste de 247 personnes présumées terroristes et recherchées pour “participation" dans une attaque, a-t-on constaté.

Une liste de de noms de terroristes publiée

Ces personnes résident essentiellement dans les localités du nord du pays, en proie à une série d’attaques depuis deux ans par des bandes armées.

Divers faits leur sont reprochés, allant d’une simple complicité à une part active dans ces attaques.

Dans un rapport accablant publié mercredi, le Mouvement burkinabè des droits de l’homme et des peuples (MBDHP) accuse l’armée burkinabé, soutenu par le gouvernement, de commettre “des exécutions sommaires, extrajudiciaires, des populations civiles’’ dans des opérations antiterroristes, notamment à Kain, près de la frontière avec le Mali, où une attaque d’un groupe armé avait fait 14 morts “au sein de la population’’ le 03 février.

En réaction, les Forces de défense et de sécurité avaient annoncé avoir engagé une "opération terrestre et aérienne" à Kain, Banh et de Bomboro (nord), qui avait "permis de neutraliser 146 terroristes dans les trois départements".

Un nombre jugé élevé par de nombreux burkinabés, qui avait suscité la polémique sur les réseaux sociaux.

Sur la base des témoignages recueillis, le MBDHP dit avoir dénombré “60 personnes’’, prises pour des terroristes et “sommairement exécutées par des hommes armés".

Selon son président Chrysogone Zougmoré, des proches des personnes tuées ont nié "tout lien entre les victimes et les terroristes"