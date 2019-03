En janvier 2020, Côte d'Ivoire bascule en mode budget-programme

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

NEWS

Le porte-parole du gouvernement ivoirien Sidi Touré a annoncé mercredi le basculement de la Côte d'Ivoire en mode budget-programme à partir de janvier 2020, à l'issue d’un conseil des ministres.

"Le 01 janvier 2020 marquera le basculement effectif de la Côte d'Ivoire vers la gestion budgétaire en mode budget-programme", a fait savoir M. Touré.

Le budget-programme est un "mode de gestion des finances publiques" en vue "d’insuffler une plus grande cohérence entre les objectifs de développement et les allocations budgétaires", a-t-il expliqué.

Cette nouvelle approche budgétaire vise à "accroître l’efficacité de la dépense" et mettre l’accent sur "les priorités des moyens et longs termes associées à des objectifs de résultat", selon le porte-parole du gouvernement.

Ce budget "élaboré et présenté pour une période de trois, sera voté par programme et par dotation" en lieu et place des titres dans le budget annuel.

"Le responsable du programme", nouvel acteur dans le circuit aura pour mission d’élaborer et de mettre en œuvre le programme du département ministériel, a poursuivi le ministre de la Communication.

Pour l’année 2019, le budget ivoirien s’équilibre en dépense et en charge à 7.334 milliards de FCFA.