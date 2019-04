Côte d'Ivoire : Persistantes rumeurs sur l'état de santé de Konan Bédié

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Le mutisme que s'est imposé Henri Konan Bédié, ces derniers temps, a suffi pour que certaines langues le donnent pour mal en point. Mais qu'en est-il réellement de l'état de santé du président du PDCI-RDA ?

Henri Konan Bédié se mure dans le silence

Il est de notoriété publique que le divorce entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié est totalement consommé. Le retrait du Président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) de tout processus de mise en place du RHDP unifié a entrainé le départ de plusieurs de ses proches pour le camp présidentiel. Aussi, l'on assiste, depuis un certain temps, à une escale verbale entre pro et anti-RHDP.

La dernière sortie du "Sphinx de Daoukro" date de sa rencontre avec les chefs Akouê et Nananfouê de Yamoussoukro, le 6 mars dernier. Rencontre au cours de laquelle il a appelé ces têtes couronnées à huer tous les émissaires du Président Ouattara. Le président Bédié s'était alors attiré la foudre de Kobenan Kouassi Adjoumani, fondateur du mouvement pro-RDHP "Sur les traces d'Houphouët-Boigny".

Et depuis, Bédié a disparu des écrans. Attendu aux obsèques d'un militant PDCI, décédé à la suite d'une agression, HKB a brillé par son absence. Une certaine opinion a donc vite fait d'avancer que l'ancien président ivoirien, qui souffle ses 85 bougies le 5 mai prochain, serait malade au point de ne plus pouvoir paraître en public. Cette rumeur a été relayée et amplifiée sur les réseaux sociaux.

Des proches de Bédié sont cependant montés au créneau pour apporter un démenti formel à ces allégations. "Henri Konan Bédié a décidé de ne plus parler", avance un proche sous couvert d'anonymat. Puis, il explique : "On l'a trop trahi ces derniers temps, il préfère rester dans son coin pour observer et voir pour la suite."

Voilà qui est clair. En ce début de mois, les faiseurs de "poisson d'avril" ne se donnent véritablement plus de limites.