Côte d'Ivoire -Football: Gervinho, vers la retraite internationale !

L'attaquant ivoirien évoluant à Parme (Italie), Yao Kouassi Gervais dit Gervinho , invité ce lundi à l’émission Talents d’Afrique de Canal+, profitera de cette lucarne pour annoncer sa retraite internationale, selon certains médias sportifs ivoiriens.

Gervinho prépare sa sortie de la sélection de Côte d'Ivoire

Ignoré par le sélectionneur Ibrahim Kamara depuis son arrivée à la tête des Éléphants de Côte d’Ivoire, et ce, en dépit de ses grosses performances en Serie A, Gervinho a décidé de mettre un terme à son aventure en équipe nationale. L’attaquant de Parme ne prendra donc pas part à la CAN 2019 en Égypte. '' Il fallait mettre fin à toute cette comédie. Gervais ne mérite pas ce traitement. Il s’en va avec le sentiment du devoir accompli", a confié l'agent du champion d’Afrique 2015.

Pour rappel, Gervinho totalise 10 buts avec Parme dans le championnat italien. À 31 ans, il réalise la saison la plus prolifique de sa carrière. Il a remporté avec les Éléphants de Côte d'Ivoire, la Can 2015 et disputer deux phases finales de Coupe du monde ( 2010 et 2014).

La carrière du buteur ivoirien a décollé en Europe grâce à Rudi Garcia, l'actuel coach de l' Oympique de Marseille. Après avoir débarqué en Belgique, au KSK Beveren, le natif d' Anyama rejoindra Le Mans UC 72. Rudi Garcia qui était en poste dans ce club l'a ensuite attiré au LOSC où Gervinho a littéralement explosé avant de rejoindre Arsenal en 2011.

L'international ivoirien a depuis voyagé puisqu'il a rejoint l' As Roma en Italie avant de filer au Hebei China Fortune. De retour en Serie A, c'est à Parme que Gervinho a posé ses valises et l'expérience s'avère concluante puisqu'il est déjà à 10 buts en 23 matchs toutes compétitions fondues. Malgré cette réussite, le nouveau sélectionneur ivoirien l'ignore, ce qui devrait précipiter la fin de sa carrière internationale.