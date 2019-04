Côte d’Ivoire: Vox Populi accueille 3 nouveaux membres

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Yasmina Ouegnin, députée de Cocody a annoncé lundi à Abidjan l’adhésion de trois nouveaux députés au groupe parlementaire Vox Populi, portant 12 le nombre de parlementaires dans le groupe créé sous son impulsion.

Le groupe parlementaire Vox Populi s'agrandi

"Le groupe parlementaire Vox Populi auquel j'appartiens, compte désormais 12 députés.

En effet les députés de Seitifla, Grand Bereby et Bongouanou ont rejoint les 09 membres qui formaient déjà notre groupe depuis février 2017", a annoncé M. Ouegnin.

Pour la députée de Cocody, "ces renforts de qualité démontrent qu'au sein de Vox Populi, la Patrie passe avant les Partis".

Parmi les nouveaux membres de Vox Populi on peut compter des députés issus de l’UDPCI de Mabri Toikeusse.

"Nous soulignons ainsi le fait que des ivoiriens, si ils sont animés de bonne volonté, pourront toujours parvenir à dépasser considérations ethniques et religieuses, inclinaisons partisanes et clivages sociaux pour se concentrer sur l'essentiel : l'édification d'une Nation aux institutions fortes où le progrès et le bien être seront partagés", a-t-elle conclu.

La session ordinaire 2019 de l’Assemblée nationale ivoirienne s’est ouvert ce jour avec la participation du chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara qui a fait une adresse aux députés et à la nation ivoirienne.

Le Président de la république a félicité l’ensemble des députés pour leur importante contribution à la marche du pays, avant de rendre un vibrant hommage au nouveau président de l’Assemblée nationale, Amadou Soumahoro, un "homme de grande expérience, compétent"

Amadou Soumahoro a quant à lui souhaité "une large place à la promotion du vivre ensemble" et que la "fraternité (soit) plus forte que les divergences politique, ethnique, religieuse", dans son discours.