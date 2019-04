Football : Kolo Touré rêve de remporter la coupe du monde

Actuellement entraîneur adjoint à Leicester City, en Angleterre, l'ancien défenseur ivoirien, Kolo Touré, âgé de 38 ans, nourrit de très grandes ambitions dans ses nouveaux vêtements d’encadreur.

Kolo Touré rêve de remporter la coupe du monde avec une équipe africaine

Récemment interviewé par le Telegraph, l’ancien joueur de l’Asec Mimosas a profité de l’occasion pour dévoiler son rêve le plus fou. « Mon rêve est de remporter la Coupe du Monde avec une équipe africaine, pour mon continent », a déclaré Touré au quotidien britannique. « J’aime l’Afrique. Je suis très reconnaissant pour tout ce que j’ai en Europe, mais tout ce que j’apprends, je veux aider mon continent à s’améliorer, y compris au football », a-t-il déclaré.

Après avoir participé à 3 Coupes du Monde (2006 , 2010 et 2014) et remporté la Can 2015 avec les Éléphants de Côte d’Ivoire, Kolo Touré Habib, qui est également l'entraineur adjoint des Éléphants, souhaite maintenant disputer et remporter le Mondial avec une nation africaine.

L'immense parcours de Kolo Touré

Kolo Touré, frère ainé de Yaya Touré, a fait ses débuts dans le centre de formation de l'Asec Mimosas, Academie Mimos Sifcom en 1994. En 1999, Kolo Touré est de la première sortie officielle des « Académiciens » lors du fameux match Asec d’Abidjan - Espérance de Tunis pour le compte de la Super Coupe d’Afrique. Du haut de ses 17 ans, il neutralise l’expérimenté attaquant nigérian Gabriel Okolosi. Au bout de deux saisons à l’ ASEC, Arsène Wenger, entraîneur d’Arsenal, le remarque. Il le recrute dès le premier essai à Londres.

Le 14 février 2002, Kolo devient le premier joueur ivoirien à atterrir à Highbury. Il s'impose dans la défense des Gunners dès sa première saison et participe régulièrement à la Ligue des champions avec Arsenal et est même à la finale en 2006. Lors du mercato d'été 2009, il rejoint Manchester City où il est nommé capitaine pour son premier match. En juin 2013, à l'issue de son contrat, il est laissé libre par le club mancunien, et signe à Liverpool le mois suivant, avant de rejoindre le Celtic Glasgow, en Écosse en 2016. À la fin de la saison 2016-2017, il met un terme à sa carrière. Le Celtic le recontactera pour être l'un des adjoints de l'entraineur irlandais Brendan Rodgers, avec qui il rejoint en février 2019 la formation de Leicester, en Angleterre .