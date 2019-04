Côte d'Ivoire : Agnès Monnet, les secrets de sa rencontre avec Gbagbo

29 mars, Agnès Monnet a été reçue à Bruxelles par Laurent Gbagbo à la suite de sa démission de la tendance FPI dirigée par Pascal Affi N'Guessan. L'ancienne SG du FPI revient sur cette rencontre avec son mentor.

Agnès Monnet en mission commandée pour Gbagbo

Depuis le rendez-vous manqué entre Laurent Gbagbo et Pascal Affi N'Guessan, tout part en vrille pour le dernier cité, d'autant plus que bon nombre de ses proches l'ont lâché. Au nombre de ceux-ci se trouve Agnès Monnet, (ex-) Secrétaire générale du Front populaire ivoirien (FPI) et porte-parole du parti. Cette démission retentissante de la Maire d'Agou constitue un véritable coup dur pour l'ex-Premier ministre, qui entend jouer sa propre carte en 2020. Fustigeant au passage son désormais ancien patron.

L'épouse du Ministre Léon Emmanuel Monnet est toutefois tournée vers l'avenir. De «retour en famille», elle ne manque aucune occasion pour aller vers ses anciens camarades, «les Gbagbo ou rien» afin de renouer le contact et amorcer ensemble une nouvelle marche.

Aussi, en visite au ivoiriens réfugiés au Ghana, elle s'est confiée à des proches sur la rencontre qu'elle a eue avec le Président Laurent Gbagbo. « Elle nous a révélé que le président Gbagbo se porte bien. Elle a souligné lui avoir présenté ses excuses pour s'être éloignée de sa vision. Aussi nous a-t-elle confié qu'elle mettra tous les moyens en place pour réussir la mission qui lui a été confiée », a déclaré un ancien baron du pouvoir.

Le fondateur du FPI, faut-il le rappeler, a confié une mission à Agnès Monnet. Celle-ci consiste à « réussir la réconciliation et ramener les autres militants au sein du parti ». Le challenge s'annonce tout de même coriace dans la mesure où les pro-Affi déplorent jusque-là « l'humiliation » dont a été l'objet leur mentor lors de son voyage sur le vieux continent.