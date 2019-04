Côte d'Ivoire : Après une visite, KKB livre des secrets sur Gbagbo

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Après une rencontre avec son ami Charles Blé Goudé, Kouadio Konan Bertin dit KKB est passé à Bruxelles pour rendre visite à Laurent Gbagbo. Au sortir de cette rencontre, l'ex-député de Port-Bouët a donné des nouvelles fraîches de l'ancien président ivoirien.

KKB "Laurent Gbagbo... avenir de la Côte d'Ivoire"

Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé bénéficient d'une liberté sous conditions prononcée, le 1er février 2019, par la Chambre d'appel de la CPI, après leur acquittement en première instance. Si l'ancien président ivoirien et le ministre de la Jeunesse de son dernier gouvernement peuvent s'honorer de l'amitié d'une personnalité politique qui n'est pas de leur bord, c'est bien celle de Kouadio Konan Bertin dit KKB.

L'ancien président des jeunes du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) n'a en effet cessé de rendre visite à ses deux compatriotes, alors qu'ils étaient encore incarcérés dans la prison de Scheveningen à La Haye. Et ce, malgré toutes les menaces provenant, même de son propre camp. Cependant, constant dans sa démarche, l'ancien candidat à la présidentielle de 2015 a tenu à aller exprimer toute sa compassion à Gbagbo et Blé Goudé qui respirent désormais l'air frais de la liberté. Quoiqu'étant toujours soumis aux conditions de la CPI.

Après une rencontre chaleureuse avec Charles Blé Goudé, Kouadio Konan Bertin a également rendu visite à Laurent Gbagbo dans sa résidence bruxelloise, le 12 avril dernier. Après cette chaleureuse rencontre qui a duré un peu plus d'une heure d'horloge (15 h 15 à 16 h 20 GMT), KKB s'est exclamé : « Il était en prison. Je l'ai régulièrement visité. Maintenant qu'il est acquitté et libéré, la logique voudrait que je vienne me réjouir avec lui. »

Le membre du Bureau politique du PDCI a par ailleurs levé un coin de voile sur la vision du président Laurent Gbagbo quant à l'avenir de la Côte d'Ivoire : « Je l'ai trouvé en forme et plein d'espoir pour l'avenir de son pays. »

Comment comprendre cette boutade lancée par KKB ? Laurent Gbagbo aurait-il des ambitions présidentielles pour 2020 ? Quel facteur permet à l'ancien président ivoirien de regarder l'avenir du pays avec optimisme ?

KKB ne s'est certes pas trop répandu sur le contenu de ses échanges avec Gbagbo. N'empêche que cette déclaration laisse la porte ouverte à toutes sortes de supputations.