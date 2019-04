Reconstruction de Notre Dame de Paris : La Côte d’Ivoire apporte son aide

La Côte d’Ivoire ne sera pas en reste du projet de reconstruction de la cathédrale Notre Dame de Paris, objet d’un incendie ce début de semaine. L'on ignore pour l'instant quand vont être encaissés les dons promis à travers le monde entier, mais une chose est certaine, le nombre de donateurs devrait être très important.

La Côte d’Ivoire au secours de Notre Dame de Paris

C’est la mobilisation aux quatre coins du monde pour aider à la reconstruction de la cathédrale Notre Dame de Paris dévastée lundi 15 avril 2019 par un grave incendie. Alors que les plus grosses entreprises et organisations du monde ont annoncé des intentions de participation à la réhabilitation de l’édifice détruit le 15 avril dernier, la Côte d’Ivoire s’est elle aussi prononcée.

Selon BfmTv, c’est le royaume du Krindjabo ou plus précisément le roi de cette localité de l’est du pays qui aurait fait part de sa volonté d’aider à la reconstruction de Notre Dame de Paris.

Ce dernier aurait l'intention de faire un don dont le montant n’a cependant pas été précisé par la source, laquelle fait savoir qu’un prince du royaume du Krindjabo avait, dans les années 1700, été baptisé dans ladite cathédrale. Nous croyons que le royaume ivoirien, s'il devait effectivement donner pour Notre Dame de Paris, pourrait offrir de l'Or massif.

Mobilisation mondiale pour restaurer Notre Dame de Paris

La mobilisation a été exceptionnelle quelque 24 heures après le drame. Des entreprises françaises et celles de plusieurs autres pays, en passant par les organisations, font des dons en nature et en espèces pour restaurer Notre Dame de Paris. Ces bonnes intentions ont vite été révélées pour soutenir la reconstruction de la Cathédrale Notre-Dame de Paris dont les travaux avaient débuté en 1163 pour s'achever en 1345.

Qui donne pour reconstruire Notre-Dame de Paris ?

Le groupe LVMH du riche homme d'affaires français Bernard Arnault, également propriétaire de Christian Dior, a annoncé un don de 200 millions d’euros et la mobilisation de ses équipes dans le cadre du chantier de reconstruction de l'édifice. L'homme d'affaires français, avec actifs évalués à 77 milliards d'euros en avril 2019, arrivait au classement Fobres, à la troisième place au classement des fortunes mondiales. Son groupe occupe aussi la place de première fortune de France et d'Europe.

Une enveloppe similaire a été offerte par la famille héritière de L'Oréal, les Bettencourt-Meyers.

Le groupe Total annonce pour sa part 100 millions d’euros de donc tout comme la famille François-Henri Pinault, propriétaire du club de football le Stade rennais. Plusieurs autres entreprises comme le géant Apple ont également annoncé une contribution financière dont le montant n’a pas été révélé.

L'assureur Groupama, investisseur institutionnel et propriétaire terrien, a offert les 1.300 chênes centenaires nécessaires pour reconstruire la charpente de Notre-Dame-de-Paris. Les arbres seront prélevés en Normandie, selon CNEWS.

Plus de 700 millions d'euros auraient déjà été récoltés pour le financement des travaux.

Combien de temps pour reconstruire la Cathédrale Notre-Dame de Paris ?

Étant donné que l’édifice a été construit en 182 ans, Éric Fischer, le directeur de la Fondation de l’Oeuvre de Notre-Dame estime à plusieurs « décennies » le temps que pourraient durer les travaux. Même si la technologie a beaucoup progressé et que certaines pièces seront plus rapidement montées, tous les corps de métier seront mobilisés pour restaurer la charpente, la pierre, les installations techniques et l’éclairage.

Combien d'argent pour reconstruire la Cathédrale Notre-Dame de Paris ?

Cette Cathédrale Notre-Dame de Paris était avant tout le symbole du luxe français, un peu comme le château de Versailles dans une moindre mesure, sa construction, même si aucun expert ne s'est encore hasardé à produire un chiffre, devrait valoir plusieurs milliards d’euros.

La question financière ne sera forte heureusement pas le problème le plus important puisque des entreprises et des personnes fortunées voudront donner encore plus au nom de leur amour pour la ville de Paris et aussi pour l'opportunité qui se présente d'associer leur nom à l’histoire de cet édifice historique qui participe par sa beauté et sa grandeur au rayonnement de la France et de Paris dans le monde.