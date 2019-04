Côte d'Ivoire : Pas de divorce Ouattara-Soro, selon Joël N'Guessan

Alors que tout indique que les relations entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro se sont effritées, Joël N'Guessan, dans une interview accordée à un confrère, soutient le contraire. Pour le vice-président du RDR, les deux personnalités ivoiriennes finiront par se retrouver.

Joël N'Guessan espère en des retrouvailles Ouattara - Soro

Refusant d'adhérer au RHDP unifié, Guillaume Soro a été contraint par Alassane Ouattara de rendre sa démission de la Présidence de l'Assemblée nationale. Ce qui fut fait, le 8 février dernier. Cette démission n'est que la résultante d'une longue période de troubles et de méfiance entre le président ivoirien et son ancien Premier ministre. En janvier et mai 2017, une vague de mutineries avait en effet secoué la Côte d'Ivoire. Certains proches du pouvoir y voyaient une main occulte de l'ancien chef de l'ex-rébellion. Et pour ne rien arranger, un impressionnant arsenal de guerre avait été découvert à Bouaké au domicile de Souleymane Kamaraté Koné dit Soul to Soul, chef du protocole de Soro.

Aussi, après son départ du perchoir, Soro Kigbafori Guillaume a-t-il annoncé sa volonté d'aller à la conquête du « fauteuil». Il a donc créé le Comité politique (CP), organe à travers lequel il entend participer activement au débat politique. Ses différentes rencontres avec des personnalités politiques et des populations ivoiriennes deviennent généralement des tribunes pour l'ex-chef du Parlement de fustiger le régime Ouattara et de mettre à nu ses tares.

Cependant, pour Joël N'Guessan, il n'y a pas le feu à la demeure. Relativisant sur ce que certains qualifient de divorce entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro, l'ancien compagnon d'Anaki Kobenan déclare : « Je ne comprends pas. L’ex-président de l’Assemblée nationale a décidé de faire cavalier seul et de suivre son destin politique. Et vous, vous résumez en disant qu’il y a divorce. Qui vous dit qu’ils ne vont pas se retrouver demain ? Tout est possible dans le milieu politique. À partir de cet instant, je considère que Soro Guillaume est en train de suivre sa voie, suivre son destin. Si ça marche, c’est tant mieux. Si ça ne marche pas, il a essayé. Donc, ne voyez pas en cela, le divorce. Il a l’âge des enfants du président Alassane Ouattara. Franchement, moi, je ne vois pas de divorce. »

Poursuivant, il ajoute : « Je ne vois pas cela sous l’angle de l’amour. On est en politique. Chacun suit son destin, ses objectifs. On ne suit pas les affections. On ne suit pas les émotions. On suit son destin et ses objectifs. Et ça, on ne peut pas empêcher n’importe lequel des cadres du Rdr, du Rhdp d’avoir cela à l’esprit. Il a décidé de suivre son destin et ses objectifs. On le laisse les suivre. Dans la vie, les choses s’apprécient par rapport au résultat. »

Voilà donc qui est clair. Pour ce cadre du parti au pouvoir, il ne faut nullement exclure des retrouvailles entre Ouattara et Soro. Et ce, en dépit des dissensions actuelles entre les deux personnalités.