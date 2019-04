Côte d'Ivoire : L'inévitable clash entre Sam l'Africain et Affi N'Guessan à Adzopé

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Ça sent la poudre à Adzopé en ce début de mois de mai. Alors que Pascal Affi N'Guessan a annoncé l'organisation de la fête de la liberté dans cette localité, Sam l'Africain vient également d'y programmer une série de meetings et de manifestations à la même période.

Sam l'Africain défie Affi N'Guessan à Adzopé

Les 03 et 04 mai prochains, Pascal Affi N'Guessan organise la fête de la liberté de la tendance du Front populaire ivoirien (FPI) qu'il dirige dans la ville d'Adzopé. Le Député de Bongouanou a, pour ce faire, lancé une vaste mobilisation à travers les différentes localités de la région de la Mé, afin de drainer du monde dans le chef-lieu de la région, lors de cette fête.

Le challenge est d'autant plus important que l'autre frange du FPI pro-Gbagbo organise également sa fête de la liberté les 26 et 27 avril à Duékoué, à l'ouest de la Côte d'Ivoire.

Lequel de ses deux FPI réussira-t-il à mobilise plus de militants pour cette fête de la liberté ? Tel est le casse-tête chinois qui semble préoccuper pro-Gbagbo et pro-Affi.

C'est dans cette lutte de positionnement que Mohamed Sam Jichi alias Sam l'Africain vient jouer les trouble-fêtes en annonçant un giga meeting à Adzopé, du 1er au 04 mai 2019, à la Place de la gare. Et pourtant, la manifestation d'Affi N'Guessan se tiendra à quelques deux pas de là, notamment au Stade municipal d'Adzopé.

Anciens alliés au sein de l'Alliance des forces démocratiques, Sam l'Africain et Pascal Affi NGuessan ne sont plus en odeur de sainteté. Le président de la NACIP s'était d'ailleurs officiellement retiré de cette coalition de l'opposition après la rencontre manquée entre Laurent Gbagbo et son ancien Premier ministre. L'on s'aventure donc vers une inévitable empoignade entre les deux acteurs de l'opposition ivoirienne. A moins que les autorités publiques ne prennent des dispositions qui s'imposent pour éviter un trouble à l'ordre public.