Côte d'Ivoire : Dan et Malinké font la paix après des échauffourées

Après les affrontements sanglants dans les localités de Zouan Hounien et Bin Houyé, dans l'Ouest ivoirien, les Dan et les Malinké ont décidé de faire la paix. Il s'agit d'une initiative de la ministre Mariatou Koné qui a fait prendre des engagements aux deux communautés, ce lundi.

Dan et Malinké fument le calumet de la paix sous l'égide de Mariatou Koné

21 novembre 2018, Dan et malinké s'affrontaient à Zouan-Hounien à la suite d'un incident survenu, cinq jours plus tôt, entre des transporteurs et des élèves. Un apprenti-chauffeur avait en effet tabassé à mort un jeune élève qui s'était accroché à leur véhicule. Dans leur vendetta, les autochtones yacouba avaient croisé le fer avec les Dioula, qui ne se sont pas laissé faire. Cinq morts, 186 blessés et de nombreux dégâts matériels, tel est le bilan officiel de ces affrontements.

La tension n'était pas encore tombée à Zouan-Hounien, qu'un autre affrontement entre les deux communautés éclate à Bin Houyé, le 31 mars 2019. Un chauffeur malinké avait violemment heurté un motocycliste de l'ethnie yacouba, et n'a pas osé s'arrêter pour lui porter secours. La mort de ce motocycliste a également entraîné d'autres affrontements dans cette localité de l'Ouest ivoirien.

Passées ces échauffourées, Mariatou Koné, Ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la Lutte contre la Pauvreté, a réuni les représentants des deux communautés, ce lundi, et leur a fait prendre le ferme engagement d'oeuvrer à une paix définitive.

L'émissaire du gouvernement a par ailleurs déclaré à l'endroit des Dan et Malinké : "Vous vous êtes engagés désormais à faire la paix et nous ne pouvons que saluer cette volonté. Je compte sur la chefferie traditionnelle pour prévenir d’éventuels conflits."