Côte d'Ivoire : Dah Sansan recadre gentiment Guillaume Soro

Dah Sansan, président du Rassemblement des jeunes hophouëtistes n'est pas resté pantois face aux accusations de Guillaume Soro, lequel a dénoncé l’état de précarité des populations du nord et une grande indifférence de l’État de Côte d’Ivoire.

Dah Sansan charge Guillaume Soro

Réponse du berger à la bergère. Dah Sansan a adressé une réplique ciblée à l’ancien chef du Parlement ivoirien, Guillaume Soro, qu'on sait, ne manque aucune occasion pour de critiquer le mode de gouvernance du pouvoir RHDP. « Cela ne m’étonne pas de la part de Guillaume Soro. Il a toujours été très incohérent. S’il n’était pas incohérent, il ne pourrait pas aller tourner dans le nord aujourd’hui, et savoir qu’il n’y a pas d’école dans tel ou tel village », a fustigé le député de Bouna.

M. Dah Sansan répondait ainsi à Guillaume Soro qui s’écœurait, au terme d’une tournée d’un mois dans le nord de la Côte d’Ivoire, de la faiblesse des investissements réalisés par le gouvernement Ouattara dans cette localité de la Côte d’Ivoire. « C’est une comédie pure et simple », s’exclame Dah Sansan qui ajoutera que « de telles déclarations n’ont pas de sens du tout ».

Guillaume Soro, pour le député de Bouna, alors président de l’Assemblée nationale, avait en son temps les moyens pour œuvrer à ce que beaucoup de choses se fassent dans les localités qu’il a visitées. « Le député fait partie des acteurs clés de l’élaboration du budget du pays. À ce titre, en tant qu’ancien président de l’Assemblée nationale, il pouvait œuvrer pour que la construction des écoles dans les localités qu’il a visitées soit inscrite au budget de l’État », a fait remarquer Dah Sansan avant de rajouter : « Il ne serait pas surpris de savoir qu’il n’y a pas d’école dans ces localités » s’il avait fait son travail.

Pour lui, les ivoiriens attendent mieux que des discours « populistes » auxquels se livre l’ex-patron de la rébellion du MPCI. « J’espère qu’il aura l’honnêteté et le courage intellectuel de reconnaître qu’entre le nord qu’il a administré de 2002 à 2010 et le nord d’aujourd’hui, sous Ouattara, c’est le jour et la nuit. Les routes bitumées, les villages électrifiés dans cette partie du pays ne se comptent pas. À l’instar de l’ensemble de la Cote d'Ivoire, de gros investissements ont été faits au nord », a clarifié le président des jeunes du RHDP.