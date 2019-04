Côte d'Ivoire: Guillaume Soro lâché par d'autres proches ?

Alpha Yaya Touré a quitté le camp de Guillaume Soro pour poser ses valises au Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). Le député de Gbon, Kolia et Sianhala comptait pourtant les plus fidèles de l' ex président de l' Assemblée nationale. Avec ce départ, d' autres jours sombres attendent-ils le député de Ferké?

Guillaume Soro bientôt vidé de sa substance ?

La nouvelle a secoué la sphère politique et alimenté l' actualité ivoirienne le jeudi 25 avril 2019. Touré Alpha Yaya, l' un des lieutenants de Guillaume Soro, annonçait son départ de la maison.

"Je voudrais vous informer de la décision que je viens de prendre en toute conscience. En effet, après réflexion, j’ ai décidé de changer de positionnement. Je vais désormais accompagner le gouvernement, moins par opportunisme que par réalisme. La politique n’ est-elle pas la saine appréciation des réalités du moment ? J’ assume donc mes nouveaux choix et vous prie de ne pas m’ en tenir rigueur outre mesure, d’ autant que je ne fais que reprendre ma place. Celle que je n’ aurais jamais dû quitter. Je reviens donc à la maison à l’ image du fils prodigue", a-t-il annoncé à la surprise générale.

Le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix vient de faire une grosse prise. Selon des informations, la coalition au pouvoir n' entend pas se limiter au recrutement d'Alpha Yaya Touré. D' autres personnalités proches de Guillaume Soro figureraient en bonne place sur la liste des prochaines recrues du RHDP.

Il ne faut pas oublier que Sidiki Konaté a été fait ministre de l’ Artisanat dans le gouvernement Amadou Gon Coulibaly II. Une nomination perçue comme une trahison par les soroïstes.

Affoussiata Bamba Lamine, d'ordinaire si prolixe sur les sujets brûlants de la politique ivoirienne, s' est murée depuis peu dans un surprenant silence, interprété par certains comme une envie de l' ex ministre de la Communication de lâcher Guillaume Soro.

D' ailleurs, l' avocate avait été soupçonnée de négocier son adhésion au RHDP contre un poste de diplomate. Elle serait entrée en contact avec le ministre d'Etat, ministre de la Défense, Hamed Bakayoko. Affoussiata Bamba a vite fait de démentir cette information. "Je ne quitterai jamais Soro", a-t-elle clamé.

À en croire certaines sources, le RHDP s' est engagé dans une campagne visant à vider le député de Ferké de sa substance. La stratégie a bien marché contre le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), parti politique d'Henri Konan Bédié.

Les Houphouëtistes ont réussi à semer la panique et le départ de plusieurs cadres du parti septuagénaire. Le RHDP arrivera-t-il à ses fins contre Guillaume Soro?