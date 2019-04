Côte d'Ivoire : Invité à Dabakala, Gon Coulibaly répond à Soro

Guillaume Soro avait appelé le gouvernement à lui emboiter le pas pour le développement du département de Dabakala. Le PM Amadou Gon Coulibaly vient d'apporter la réplique à l'ancien Président de l' Assemblée nationale.

Gon Coulibaly rejette les injonctions de Guillaume Soro

Guillaume Soro a parcouru plus d'une centaine de campements, hameaux et villages du Département de Dabakala pour partager le quotidien de ces populations du Nord ivoirien. Durant son périple de trois semaines, le président démissionnaire de l'Assemblée nationale a réalisé plusieurs projets de développement en faveur des peuples Djimini et Djamala qui vivent dans une véritable précarité.

Lors de son meeting de clôture dans le chef-lieu de département, à Dabakala, le Député de Ferkessédougou a appelé le gouvernement à venir "effacer ses traces" ou mieux, à lui emboîter le pas pour propulser le développement du Département.

Amadou Gon Coulibaly a apporté, depuis ce dimanche à Abobo, la réplique à Soro Guillaume. Le Premier ministre ivoirien a en effet lancé à l'égard de l'ex-PAN : « Dites à ceux qui parcourent le pays qu’ils n’ont ni la capacité ni la compétence de faire injonction au gouvernement. »

Poursuivant, il ajoute : « Je note que certains hommes politiques parcourent le pays parce qu’ils savent que nous allons régler tous les problèmes (santé, éducation, électricité, emplois des jeunes) pour faire croire aux populations que c’est parce qu’ils sont allés ici et là et qu’après leur passage, le gouvernement a fait telle ou telle chose. »

La lutte de positionnement pour 2020 entre Guillaume Soro et ses anciens alliés du RHDP unifié fait donc rage. Et chaque camp n'entend laisser aucun répit à son adversaire.