Côte d'Ivoire: libéré, Blé Goudé parle aux jeunes pour la première fois

Libéré sous condition par la Cour pénale internationale (CPI), le 1er février 2019, Charles Blé Goudé réside actuellement aux Pays-Bas. Très actif sur les réseaux sociaux depuis sa mise en liberté, l' ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo livrera un important message à la jeunesse ivoirienne, le samedi 4 mai 2019, à Yopougon (commune populaire d'Abidjan).

Charles Blé Goudé s' adresse aux jeunes

À travers une publication sur sa page Facebook , Charles Blé Goudé annonce qu' il s' adressera aux jeunes depuis les Pays-Bas, où il s' est établi à sa libération sous condition par la CPI. À l' occasion d' une rencontre portant sur le thème "quels enseignements pour la jeunesse ivoirienne", l' ex-figure de proue de la galaxie patriotique fera une déclaration en direct. L' évènement est prévu le samedi 4 mai 2019, à Yopougon, une commune jugée favorable à Laurent Gbagbo.

Maître N'Dri Claver, avocat de l' ancien secrétaire général de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d' Ivoire) et son médecin, le docteur Saraka Patrice assureront respectivement les fonctions d' orateur et de modérateur.

Le choix du 4 mai pour l' organisation de cette manifestation coïncide avec la tenue de la fête de la liberté organisée par Affi N'Guessan, à Adzopé.

Et si Blé Goudé voulait court-circuiter Affi N'Guessan ?

Affi N' Guessan donne rendez-vous à ses militants à Adzopé les 3 et 4 mai pour la célébration de la fête de la liberté. C' est justement à cette période que le président du Congrès panafricain pour la justice et l' égalité des peuples (COJEP) s'adresse aux jeunes. Et si c'était une stratégie de Blé Goudé pour créer ce qu' on pourrait nommer un contre-évènement.

Du 23 au 24 avril, le président légal du Front populaire ivoirien (FPI) avait effectué une tournée de mobilisation et de sensibilisation dans la région de la Mé. L' autre frange du FPI, conduite par Simone Gbagbo, a déjà fêté la liberté les 26 et 27 avril à Duékoué. Selon les initiateurs, la mobilisation a été totale. Les regards sont désormais tournés vers Adzopé. Et pour cause, il faut bien mesurer la force de frappe du député de Bongouanou.

Si le samedi 4 mai, Blé Goudé parvient à faire oublier un tant soit peu Affi N' Guessan, il aura réussi à rendre un grand service à Assoa Adou et les siens.

Début mars, Charles Blé Goudé s' était déjà adressé aux Ivoiriens à travers une vidéo, au cours d' une manifestation à Yopougon. Pour cette fois, son message concerne spécialement les jeunes.