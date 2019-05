Côte d'Ivoire: droits des travailleurs, Blé Goudé parle à Ouattara

La fête du Travail a été célébrée le 1er mai 2019, à la Primature, en présence d' Amadou Gon Coulibaly. Charles Blé Goudé, président du Congrès panafricain pour la justice et l' égalité des peuples (COJEP), a adressé un message aux autorités ivoiriennes. Il les a invités à respecter "les droits des travailleurs".

Blé Goudé appelle au respect des droits des travailleurs

Loin de sa terre natale, Charles Blé Goudé semble suivre l' évolution de l' actualité ivoirienne à la lettre. À l' occasion de la fête du Travail, le patron du Congrès panafricain pour la justice et l' égalité des peuples n' a pas manqué de montrer son engagement aux côtés des travailleurs ivoiriens.

"C’ est une reconnaissance que la nation toute entière doit à vous qui avez su relever tous les défis auxquels notre pays s’ est trouvé confronté ces dernières années par votre détermination et votre sens du travail. Malgré les nombreuses difficultés, les nombreuses frustrations et autres arrestations arbitraires, vous avez toujours su donner le meilleur de vous-même. À l’ occasion de cette fête de travail, le COJEP voudrait ici vous rendre hommage", a publié l' ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo sur sa page Facebook.

L' ex-leader de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d' Ivoire (FESCI) s' est dit solidaire des préoccupations des travailleurs de son pays. "L’ amélioration des conditions de vie et de travail des Ivoiriens devra demeurer une priorité pour nos gouvernants", a continué celui que l' on surnomme le "général de la rue".

À en croire Blé Goudé, "des mesures appropriées doivent être prises pour permettre aux travailleurs et aux travailleuses de Côte d’Ivoire de nourrir convenablement leurs familles, scolariser dignement leurs enfants et avoir accès à des soins médicaux adéquats".

Ce proche de Laurent Gbagbo a saisi l' occasion pour dénoncer la hausse des prix de denrées de premières nécessités, qui constitue "une autre ponction sur les salaires de nos braves travailleurs".

"C’est le lieu d’attirer l’attention des autorités sur le respect et la protection des droits des travailleurs contre tous les abus et les manquements", a-t-il conclu.

Accusé de crimes contre l' humanité par la Cour pénale internationale (CPI), Blé Goudé a été libéré sous condition par la juridiction internationale le 15 janvier 2019. Il séjourne actuellement en Hollande.