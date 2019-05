Titrologie: revue de presse de Côte d'Ivoire du 3 mai 2019

La titrologie du vendredi 3 mai 2019 est diversifiée, avec plusieurs sujets à la Une des journaux. La tension entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, la fête de la Liberté du Front populaire ivoirien (FPI), la présidentielle de 2020 sont, entre autres, les actualités de ce jour.

Titrologie, la fête de la liberté, la présidentielle 2020 au menu

Le quotidien Notre Voie, donne rendez-vous aux militants du Front populaire ivoirien à Adzopé pour la célébration de la fête de la liberté. Il rapporte les propos de Yapo Atsé, vice-président du FPI, qui affirme que "le peuple Akye accueille la fête de la liberté avec fierté".

A la lecture de la titrologie de Le Nouveau Réveil, l' on note l' inquiétude du sénateur et délégué du Parti démocratique de Côte d' Ivoire, N' Dohi Raymond, à l' approche de la présidentielle de 2020. "Quand on parle de 2020, on a des frissons. La raison", déclare ce cadre du parti d' Henri Konan Bédié.

Sur le même sujet, LG Infos, titre "voici les pions de la France". Générations Nouvelles, affiche une volonté de Guillaume Soro de briguer la magistrature suprême. "Donnez-moi la présidence de la République", a déclaré l' ex-président de l' Assemblée nationale dont les propos sont relayés par le confrère.

L' Inter, met en lumière deux candidats déclarés à la présidentielle de 2020. "Nous n' avons pas peur des gros calibres", déclare l' un d' eux, Jean-François Adje, à la Une du quotidien indépendant. Ce journal revient sur la rencontre entre Bédié et les chefs traditionnels et dévoile les projets de ces derniers.

Le Rassemblement, traite des tensions entre Alassane Ouattara et le président du PDCI. "Pourquoi la paix s' impose aux deux leaders", publie ce médié à sa Une. Pour La Gazette, le Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, donne de l'espoir aux Ivoiriens, grâce au "programme social du gouvernement".

Pour Le Quotidien d'Abidjan, "l' accueil triomphal" de Guillaume Soro, à Tafiré, "porte un coup dur au régime de Ouattara".

Soir Infos, précise que "quelque chose s'est passé à la résidence d'un ministre de Gbagbo", après la fête de la Liberté de Duékoué. Le quotidien pro-gouvernemental, Le Patriote, annonce que "Ouattara ressuscite la ville natale de Gbagbo" en reconstruisant Ouaragahio.

Le Temps, consacre sa Une à la découverte de "38 charniers" à l' Ouest. Pour ce journal bleu, la tentative de réconciliation entre Bédié et Ouattara est "la preuve que le RHDP ne pèse rien".

À la Une du quotidien L' Expression, Ally Coulibaly fait des révélations sur "l' arrestation manquée de Soro à Paris" et la "guerre contre Ouattara".