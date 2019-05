Côte d'Ivoire: duel annoncé contre Affi N'Guessan, Sam l'Africain recule

"La guerre de Troie" n' aura pas lieu. Le duel à distance entre Affi N'Guessan et Sam l'Africain, prévu à Adzopé le 4 mai 2019, ne se tiendra pas. Le président du NACIP (Nouvelle alliance de la Côte d' Ivoire pour la patrie), suite à l' intervention du maire et du préfet d' Adzopé, a décidé de reporter son meeting, prévu le samedi 4 mai 2019, à l' ancienne gare.

Sam l'Africain reporte son meeting

Jichi Sam Mohamed, plus connu sous le nom de Sam l'Africain, ne sera pas à Adzopé ce samedi 4 mai. Il avait initialement prévu d' entamer une tournée à l' intérieur du pays pour, dit-il, annoncer la bonne nouvelle de la libération de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé aux populations. Ce proche de l' ancien président ivoirien avait préconisé un "dialogue direct" entre le "Woody" de Mama et Alassane Ouattara, car pour lui, il n' existe pas d' ennemi éternel en politique.

Curieusement, il avait choisi la même date (samedi 4 mai 2019) qu' Affi N'Guessan, mais également la même localité (Adzopé) pour parler à ses militants et aux pro Gbagbo.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Sam l'Africain a levé un coin du voile sur le meeting qu' il devait tenir à Adzopé le samedi. "Les autorités pensent que si les deux meetings (le sien et celui d' Affi N'Guessan, Ndlr) se tiennent, il risque d' avoir des débordements", a souligné Jichi Sam Mohamed.

En fait, le préfet et le maire d' Adzopé sont entrés en contact avec le président du NACIP. L' objectif de la rencontre était de demander à Sam l' Africain de reporter son évènement. "Le préfet est d' accord qu' il n' y a pas de texte qui interdit plusieurs meetings dans une localité, mais il m'a dit que ce cas est spécial", a-t-il révélé. Et Sam l' Africain de poursuivre: "Il (Ndlr: le préfet) pense qu' il pourrait avoir des débordements que ni moi ni Affi ne pourrions gérer".

Le préfet a donc demandé au fondateur du NACIP de reporter son meeting. Cette requête de l' autorité préfectorale s' est heurtée à un refus catégorique de Sam l'Africain. "Il n 'était pas question de reporter ce meeting; c' est à eux d' organiser la sécurité des biens et des personnes. Nous sommes dans un pays de démocratie. Chacun est libre de s' exprimer où il veut et quand il veut", a clamé le "Libanais de Gbagbo".

Finalement, après l' intervention des chefs coutumiers d' Adzopé, Sam l'Africain décide de reporter son meeting au samedi 8 juin 2019.

Même s' il s' est résolu à ajourner son meeting, Jichi Sam Mohamed n' hésite pas à lancer des piques à Affi N'Guessan."En Côte d' Ivoire, il y a une seule fête de la Liberté, c'est celle organisée par le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, c' est lui le père de la démocratie, du multipartisme. C' est lui qui a créé la fête de la Liberté dans le mois d'avril", a soutenu Sam l' Africain.

En clair, il n' accorde aucune légitimité à la cérémonie d'Affi N'Guessan, qu' il accuse d' être dans le faux.