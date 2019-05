Côte d'Ivoire: Soro Guillaume traité comme un pestiféré dans le nord?

Il n'est visiblement pas bon de s'afficher avec Soro Guillaume ces derniers temps. L'ancien Président de l'Assemblée nationale, en tournée dans le nord, avoue que plusieurs personnes l'évitent par peur de représailles.

Soro Guillaume défie ses détracteurs

Le divorce est totalement consommé entre Soro Guillaume et ses alliés du RHDP unifié. Contraint à la démission de la Présidence de l'Assemblée nationale, l'ancien chef de la rébellion a créé le Comité Politique (CP), organe avec lequel il parcourt villes et villages pour, dit-il, partager le quotidien des populations ivoiriennes.

Cependant, à cette première étape de sa tournée dans le Nord ivoirien, le Député de Ferkessédougou fait face à une certaine hostilité de la part de certains fils de la région.

Outré par le traitement qui lui est réservé, et surtout la méfiance dont il est l'objet dans ses différentes rencontres avec les populations, Guillaume Soro a tenu à interpeller ses détracteurs et surtout ceux qui les suivent dans leur démarche.

En meeting à Tafiré, dans la Région du Hambol, le natif de Diawala a lancé cet appel aux populations : « Donnez-moi la présidence de la République. »

Déplorant par contre le manque d'hospitalité de certains fils et cadres de la région, Soro Kigbafori Guillaume n'a pas manqué de leur faire cette mise en garde cinglante : « Dites à vos enfants qui ont peur, vos cadres qui fuient, qui refusent que je dorme dans leurs maisons, qui refusent de me décrocher au téléphone, que ce n’est pas grave. Un jour, ce sont eux qui vont chercher mon numéro. »

Poursuivant, il ajoute : « Et vous les chefs, vous êtes témoins. Quand ils vont venir vous voir, pour dire de venir me voir à cause d’eux, ne venez pas me voir hein. Parce qu’ils vont venir vous voir. Ivoiriens aiment trop poste. Le Sénoufo, le Tagbana, le Djimini, nous sommes des peuples fiers et dignes. Ce ne sont pas les postes qui nous guident, ce n’est pas l’argent qui nous guide. »