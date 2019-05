Côte d'Ivoire : Ohouochi Clotilde "Le Capitaine Gbagbo est à la barre"

Ohouochi Clotilde a été reçue en audience, ce mardi, par Laurent Gbagbo. Au sortir de cette rencontre, l'ancienne ministre de la Solidarité dévoile les activités politiques de l'ex-président ivoirien.

Des recommandations de Gbagbo à Ohouochi Clotilde

Libéré sous conditions par la Cour pénale internationale (CPI), le 1er février 2019, Laurent Gbagbo vit à Bruxelles, la capitale belge, en attendant un éventuel d'appel du bureau du procureur. N'empêche que l'ancien chef d'État ivoirien met ce temps à profit pour recevoir les nombreuses personnalités ivoiriennes, africaines ou originaires d'autres horizons, qui se bousculent au portillon pour le rencontrer.

Aussi, après plusieurs tractations, le Secrétaire exécutif Maurice Kakou Guikahué a conduit une délégation du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) pour exprimer les compassions d'Henri Konan Bédié, président du parti, au fondateur du Front populaire ivoirien (FPI).

Ohouochi Clotilde, ex-Ministre de la Solidarité et de la Sécurité sociale de Gbagbo, était également à Bruxelles, ce mardi, pour une visite de courtoisie à son ancien patron. Au sortir de cette rencontre, la ministre Ohouochi a déclaré : « J'ai vu le Président Gbagbo hier. Une visite de courtoisie qui s'est soldée par des recommandations fermes pour la suite. »

Puis, elle ajoute : « J'ai vu un homme d'Etat au calendrier politique très chargé avec, entre autres, l'audience accordée à la délégation du Pdci. Tout va bien. Le Capitaine est à la barre. »

Laurent Gbagbo, faut-il le rappeler, a repris en main le Front populaire ivoirien (FPI). La nouvelle Constitution ivoirienne supprimant la limitation d'âge pour une candidature à l'élection présidentielle, et l'acquittement de Gbagbo et Blé Goudé, prononcé par la chambre de première instance de la CPI, favorise le retour de l'ancien président ivoirien dans le jeu politique ivoirien, où il demeure un acteur de premier plan, malgré son éloignement de la Côte d'Ivoire, il y a plus de huit ans.