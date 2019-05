RDC – Football : Une option défensive s’éloigne pour les Léopards

Révélation de Crystal Palace cette saison en Premier League, le latéral Aaron Wan-Bissaka est l’objet de convoitises de plusieurs concurrents. Il est également convoité par la Fédération congolaise de football qui souhaite le faire jouer en sélection nationale.

Aaron Wan-Bissaka a lâché sa réponse aux Léopards.

Aaron Wan-Bissaka réalise une belle saison avec Crystal Palace. Au point où le nom du jeune latéral de 21 ans est courtisé par d’autres écuries de Premier League. Il serait convoité par Manchester United et Tottenham. Le natif de Londres serait aussi sur les tablettes de la Fédération congolaise de football qui souhaite qu’il évolue avec l’équipe nationale les Léopards.

Seulement, Aaron Wan-Bissaka a d’autres envies et ne voit pas évoluer qu’avec les Three Lions, l’équipe nationale anglaise. « Je suis heureux de jouer avec l'Angleterre et de représenter ce pays. C'est ce que je vais continuer à faire. Mon objectif est simplement de continuer à jouer et à m’améliorer. En progressant, espérons le, cela ne passera pas inaperçu et cela me donnera une chance, comme ce fut le cas avec l’équipe de Crystal Palace », a récemment confié le latéral au journal britannique Standard Sport.

Aaron Wan-Bissaka peut légitimement rêver de l’Angleterre. Il a déjà porté le maillot des Three Lions à deux reprises chez les U21. Au détriment de la CAN 2019, le joueur de Crystal Palace espère disputer le Championnat d’Europe Espoirs cet été avec la sélection nationale anglaise. En attendant une convocation de Gareth Southgate, le sélectionneur anglais. Ce dernier a déjà l'embarras du hoix avec Kyle Walker, Kieran Trippier et Trent Alexander-Arnold.