Foot – Ligue Europa : Aubameyang propulse Arsenal en finale

Auteur d’un triplé jeudi soir, l’attaquant gabonais d’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang a contribué à la victoire des siens en demi-finale retour de la Ligue Europa face à Valence (4-2).

Pierre-Emerick Aubameyang et Arsenal proches d’un sacre en Coupe d’Europe.

Treize ans après, Arsenal retrouve la finale d’une compétition européenne. Jeudi soir au Mestalla de Valence, les poulains d’Unai Emery se sont qualifiés pour la finale de la Ligue Europa. Le club londonien a disposé de Valence (4-2), grâce à son attaquant vedette Pierre-Emerick Aubameyang. Déjà buteur à l’aller (victoire 3-1), le Gabonais s’est illustré avec un triplé (17e, 69e, 88e) dans l’antre des Valenciens. L’autre buteur des Gunners est le Français Alexandre Lacazette (50e). Il a été imité par son compatriote Kevin Gameiro double buteur avec Valence (11e, 58e).

Demi-finaliste il y a un an, Arsenal va disputer la finale cette saison. Les Gunners n’avaient plus atteint ce stade en compétition européenne depuis 2006. Ils s’étaient inclinés sur le fil (2-1) contre le FC Barcelone en Ligue des champions. Depuis les Londoniens ont échoué aux portes de la finale à deux reprises en 2008 contre Manchester United (C1) et en 2018 face à l’Atletico Madrid (C3), tous deux futurs vainqueurs de ces compétitions. En finale, Pierre-Emerick Aubameyang et ses coéquipiers seront face à Chelsea.

L’autre équipe anglaise s’est qualifiée dans la douleur en battant Francfort aux tirs au but (1-1, 5-4 a.p tab). Les Gunners pourront compter sur l’expérience de leur coach Unai Emery vainqueur de trois Ligue Europa consécutives avec Séville entre 2014 et 2016. De même, le technicien espagnol pourra s’appuyer sur son duo d’attaque formé par Pierre-Emeric Aubameyang et Alexandre Lacazette pour battre Chelsea, vainqueur de la compétition en 2013.