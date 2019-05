Côte d'Ivoire : Violences à Béoumi, Alain Lobognon tire dans tous les sens

C'est un Alain Lobognon très amer qui a tweeté pour dénoncer l'inaction des autorités politiques, militaires et chefs traditionnels dans les violences qui ont cours à Béoumi. Le Député de Fresco interpelle donc propose donc sa solution dans une telle situation.

Alain Lobognon plaind la situation de Béoumi

Béoumi est en ébullition, depuis ce mercredi, à la suite d'un affrontement entre chauffeurs de la ville. Cette affaire a dégénéré en conflit intercommunautaire ayant causé 3 morts, 40 blessés, dont certains par balles, et de nombreux dégâts matériels, selon un bilan officiel. Ces affrontements sont en effet symptomatiques de la situation générale en Côte d'Ivoire, où certaines communautés continuent de se regarder en chiens de faïence.

L'Honorable Alain Lobognon s'offusque donc du fait que les autorités sécuritaires n'aient pas pris de dispositions appropriées pour éviter ce carnage. "Le Député que je suis s’attendait à une interposition des militaires stationnés à Bouaké, à quelques minutes de Béoumi. Je suis triste", s'est-il indigné.

Le Parlementaire proche de l'ancien Président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro ne comprend également pas le fait que les rois et chefs traditionnels ne soient pas intervenus promptement pour apaiser leurs communautés respectives.

"Béoumi. Où sont donc les rois et chefs traditionnels sensés contribuer au renforcement de la cohésion nationale en Côte d’Ivoire? Que font-ils? Que disent-ils suite à ces violences meurtrières? Je suis triste pour mon pays", a posté l'ancien ministre des Sports sur son compte Twitter.

Notons toutefois que des gendarmes et policiers sont venus en renfort de Bouaké et de Sakassou pour prêter main forte à aux forces de l'ordre sur place. Certains d'entre ces forces de défense et de sécurité, dont le commissaire de Béoumi, ont été blessés par balle.