Côte d' Ivoire : un malheur s'abat sur Mamadou Koulibaly

Mamadou Koulibaly est frappé par le deuil. Le maire d' Azaguié (ville du Sud de la Côte d'Ivoire) a perdu son conseiller spécial, Yaya Sogodogo. L' ex-collaborateur du fondateur du parti politique LIDER (Liberté et démocratie pour la République) est décédé dans un accident de la circulation.

Mamadou Koulibaly, investi maire d'Azaguié en décembre 2018, est inconsolable. Le premier magistrat de cette ville du Sud de la Côte d' Ivoire vient de perdre l' un de ses collaborateurs. Yaya Sogodogo, anciennement conseiller spécial de Mamadou Koulibaly, a perdu la vie dans un accident de circulation survenu récemment.

"C' est avec une immense tristesse que le maire Mamadou Koulibaly a appris le décès de son conseiller spécial Yaya Sogodogo, lors d' un accident survenu cette nuit alors qu' il revenait en car de Vavoua", a annoncé la mairie d'Azaguié. Le défunt, marié et père de quatre enfants, était exploitant agricole.

Selon le bilan établi par la gendarmerie de Yamoussoukro (centre du pays), plusieurs autres passagers dont un propriétaire de cybercafé résidant à Azaguié sont décédés dans l'accident.

Ce départ de Yaya Sogodogo intervient au moment où Mamadou Koulibaly, candidat déclaré à la présidentielle de 2020, s' active pour implanter son parti politique. En effet, LIDER s' est lancé à la conquête de l' Hexagone, en procédant à l' installation de plusieurs bases dans la diaspora.

On se rappelle qu' un malheur similaire avait touché Charles Blé Goudé, le mercredi 17 mai 2019. Adayé Ferninand Assohou avait trouvé la mort dans un accident. Le défunt appartenait au Congrès panafricain pour la justice et l' égalité des peuples (COJEP, parti politique fondé par l' ancien leader estudiantin). Il occupait le poste de responsable de la coordination d' Adiaké 1, au sud-est de la Côte d' Ivoire. Le drame s' était produit sur l' axe Bonoua-Bassam, à plus de 60 kilomètres d' Abidjan. Sa moto est entrée en collision avec un véhicule. Le choc ne lui a laissé aucune chance de survie.