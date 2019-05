Côte d'Ivoire : Guillaume Soro craint pour un directeur d'école

C'est au pas de course que Guillaume Soro poursuit sa visite dans le nord de la Côte d'Ivoire. Le président du Comité politique (CP) s'est adonné à un nouveau jeu favori, la construction d'écoles. Il craint cependant pour un directeur d'école primaire qui lui a présenté ses difficiles conditions de travail.

Guillaume Soro en visite dans une école au nord

Contraint à la démission de la Présidence de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro est résolument tourné vers la conquête du pouvoir d'Etat. Cette ambition présidentielle est d'autant plus vive que l'ancien leader des Forces nouvelles (FN, ex-rébellion) s'est lancé à l'assaut des populations du Nord ivoirien pour leur apporter un début de solution à leurs nombreuses préoccupations. C'est ainsi qu'il leur a promis de bâtir écoles, lieux de cultes, châteaux d'eaux et biens d'autres infrastructures de base..

Cette dynamique a inspiré le directeur de l'école primaire de Lougbonou, qui n'a pas hésité à faire visiter son établissement à l'ancien Président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Les lieux ressemblaient à tout, sauf à une école, d'autant plus que les abris de fortune qui font office de classes et la broussaille qui l'entoure constituent de véritables menaces pour les écoliers et le personnel de cette école.

Le Directeur, guide pour la circonstance, explique à son visiteur qu'un serpent s'était une fois introduit sur les lieux, menaçant tous ceux qui s'y trouvaient. Il y a heureusement eu plus de peur que de mal, précise-t-il.

Tout en promettant de donner une suite favorable aux requêtes à lui adressées, le Député de Ferkessédougou craint cependant des représailles des hommes du pouvoir contre ce directeur d'école.

L'ancien Secrétaire général de la FESCI a donc posté ce message sur son compte Twitter : « Et fin de la visite de l’école de Lougbonou. Vous sortez d’une telle visite déprimé. Pourtant la préoccupation de CERTAINS sera de retrouver le directeur qui a "osé me montrer la réalité"! Et ça sera « quelle forfaiture ? Haro sur le baudet. Il faut le DÉVOUER". »

