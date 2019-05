Côte d' Ivoire : PDCI, Bédié convoque une réunion d'urgence

Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) fait actuellement face à une véritable saignée avec l'adhésion de certains de ces cadres au Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). À moins de deux ans de la présidentielle, le parti septuagénaire veut éviter toute mauvaise surprise.

Le PDCI en réunion d'urgence

Le dimanche 19 mai 2019, les membres du secrétariat exécutif du PDCI seront réunis autour de le chef, Henri Konan Bédié. L'information est livrée par le journal Le Nouveau Réveil, proche du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Cette réunion extraordinaire de l'organe piloté par Maurice Kakou Guikahué intervient au moment où naissent des spéculations sur l'adhésion de Jeannot Ahoussou Kouadio au RHDP.

En effet, selon certaines sources, après avoir vainement tenté de réconcilier Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, le président du Sénat aurait finalement décidé de rejoindre les houphouëtistes. D'ailleurs, l'ancien Premier ministre est annoncé à Didiévi pour un meeting d'adhésion au RHDP. L'événement est prévu pour le dimanche 2 juin 2019.

Ahoussou Jeannot aurait donc craqué devant les pressions subies de la part des adversaires d'Henri Konan Bédié pour plonger dans les bras d'Alassane Ouattara et les siens. Si le patron du plus vieux parti politique ivoirien tient à avoir tous ces "commandos" autour de lui, c'est sûrement pour galvaniser les troupes et remettre de l'ordre dans sa maison.

À l'approche de la présidentielle de 2020, toutes les chapelles politiques ivoiriennes affûtent leurs armes pour la conquête du pouvoir d'Etat. Depuis son divorce avec le RHDP, le PDCI sait qu'il ne peut plus espérer se voir offrir le fauteuil présidentiel sur un plateau d'or au travers de l'alternance politique. Henri Konan Bédié et son parti sont actuellement en pleine négociation avec le Front populaire ivoirien (FPI). Le "sphinx" de Daoukro a d'ailleurs envoyé Maurice Kakou Guikahué auprès de Laurent Gbagbo, qui séjourne en Belgique depuis sa mise en liberté sous condition par la Cour pénale internationale.