Dah Sansan a mis la voiture de Soro dans un état pitoyable

Dans une lettre ouverte, Dah Sansan, le président de la jeunesse du RDR (parti au pouvoir devenu RHDP avec d’autres partis alliés) a tenté de donner les raisons pour lesquelles il s’est décidé à retourner à Guillaume Soro, le véhicule que ce dernier avait offert à son bureau lorsqu’il était encore président de l’Assemblée nationale. Mais, à la réception du fameux véhicule, quelle tristesse! Témoignages de Kader Diarrassouba, un proche de Soro.

Droit de réponse à M. Dah Sansan, Député de Bouna, Président du RJHDP

M. Dah Sansan Tilkouété a fini par rendre la voiture de son propre gré ce jour après un texte explicatif long comme le bras, comprenant beaucoup d’entorses aux usages administratifs et au bon sens. De façon cavalière, sans consulter son Bureau à qui effectivement le véhicule avait été offert, il a décidé sans que personne ne lui demande quoique ce soit, de le rétrocéder. Je salue quand même son courage car malgré les conseils malavisés de certains cadres du RHDP qui lui demandaient de la bloquer, il a cette fois-ci été conséquent. Cependant, je note que le véhicule remis à un chauffeur et non à mains propres à M. Moussa Toure comme il l’indique, est dans un état mécaniquement pitoyable. Ça n’est presque plus une voiture.

Plus grave, le député de Bouna, Président du RJHDP, était sur nos routes dans cet ex-bolide gracieusement donné, tenez-vous bien, sans assurance et sans visite technique depuis son acquisition, à son propre péril, celui des autres usagers et de la population. Le véhicule parti directement pour expertise et vérification, je vous épargne la somme requise pour les frais de réparation. J’en suis arrivé à cette déduction ; quelqu’un qui ne paye ni assurance ni ne passe les visites techniques, ne pourrait payer un si gros montant juste pour réparer une voiture. Je remercie Dah Sansan de s’en être donc « débarrassé ». Avec les frais de réparation, il peut aisément projeter s’en acheter une autre. Mais entre-temps, devenu secrétaire du bureau de l’Assemblée nationale, je vous informe qu’il a droit à un nouveau véhicule. Vous comprenez un peu l’objet réel du « débarras » ?

Dans la lettre ouverte de M. Dah Sansan, j’ai été cité sur des sujets que j’avais évoqués. Notamment, l’argent qu’il a perçu pour le financement de ses campagnes. Le contraire m’aurait étonné s’il ne s’y inscrivait pas en faux. Je confirme que Dah Sansan a bien touché de l’argent à plusieurs reprises sans en informer la hiérarchie du parti. Son témoin qu’il évoque dans sa lettre ouverte, membre du BEN RJR, ne pourra dire le contraire. Ne pas reconnaître, c’est ça la « mythomanie » doublée de mauvaise foi. Aussi, je m’en vais frapper sa ressouvenance par ses dires dans lesquelles il dézinguait le Premier Amadou GON Coulibaly et le Ministre d’État Hamed BAKAYOKO qui, selon lui, étaient des « cadres qui ne s’occupaient pas d’eux ».

Par honnêteté intellectuelle, j’avoue qu’il a épargné M. Bictogo Adama qu’il a salué pour son attachement aux jeunes du RDR avant d’affirmer devant M. Guillaume Soro et tout le BEN du RJR, « c’est la première fois qu’on reçoit un don aussi important d’un cadre du parti ». (La vidéo sera mise en ligne pour corroborer mes propos) Très cher Dah Sansan, invités tous les deux pour la célébration du 14 juillet à la résidence de France, nous nous étions pris en aparté pour discuter d’un projet que je portais. Il était question pour le RJR et les jeunes Soroïstes d’œuvrer à ce que la bonne intelligence demeure entre nous. Nous devrions donc ensemble travailler à calmer les ardeurs des uns et des autres, prôner la réconciliation et ensuite aller vers tous les jeunes de Côte d’Ivoire de toutes obédiences politiques confondues pour qu’ensemble l’intérêt de la nation prédomine sur les passions des différentes chapelles politiques.

Plusieurs fois je t’ai relancé, et même tout récemment encore, courant février. Mon projet et moi-même avons été relégués aux calendes grecques parce que ça ne t’intéressait visiblement pas que l’union se fasse. Je n’avais pas soupçonné les anguilles sous la roche. En clair, tu faisais partie du plan machiavélique qui visait à nous voir hors de la case. Tu avais accepté la voiture de Guillaume Soro mais à moi tu avais dit le même jour, « Guillaume Soro est le patron de l’Assemblée nationale mais pas mon patron à moi » même étant vice-président du RDR. Pour finir et plus important, en ce qui concerne la voiture, plusieurs ONG ont manifesté le désir de l’avoir. Nous allons donc essayer de la remettre en forme dans les plus brefs délais aux fins qu’elle puisse servir à quelque chose de plus utile ; les causes humanitaires.