Foot-CAN 2019 : Les 23 Eléphants retenus seront connus le 23 mai

Le sélectionneur ivoirien Ibrahim Kamara va publier la liste des joueurs sélectionnés pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations jeudi prochain. Ceux-ci vont débuter la préparation pour la compétition le 31 mai en France.

Ibrahim Kamara ne devrait pas opérer de grands changements pour la CAN 2019.

Jusqu’ici, les spéculations pour les 23 Eléphants qui disputeront la Coupe d’Afrique des nations en Egypte vont bon train. Celles-ci vont prendre fin au soir du 23 mai. Jeudi, le sélectionneur ivoirienva dévoiler la liste des 23 joueurs retenus pour aller décrocher un troisième sacre continental.Arrivé sur le banc de l’équipe nationale en juillet 2018, Ibrahim Kamara est réputé conservateur. A ce titre, le technicien de 53 ans ne devrait pas opérer de grands changements. On sait par exemple qu’il devra trouver un remplaçant à Le défenseur de Manchester United étant forfait pour la compétition suite à une blessure contractée en championnat.Une des autres inconnues est la convocation ou non de. Vainqueur de la CAN 2015, l’attaquant de Parme en Italie n’a plus joué avec le maillot des Eléphants depuis le 11 novembre 2017 lors des éliminatoires pour le Mondial en Russie. Il n’a jamais été convoqué par Ibrahim Kamara qui aura sans doute besoin de certains cadres pour revenir triomphant de l’expédition en Egypte. L’attaquant de 31 ans est d’ailleurs en pleine forme cette saison au point où il a été désigné meilleur joueur de Parme pour sa première année avec le club.Les Eléphants vont débuter leur préparation pour la CAN le 31 mai. Trois matches sont au programme pour les hommes d’ Ibrahim Kamara. Ils vont affronter l’Ouganda en France où va se dérouler la première partie de la préparation. La seconde sera à Abu Dhabi où deux rencontres sont au menu contre des adversaires qui restent à déterminer.