Côte d'Ivoire : Terrorisme, 650 militaires ivoiriens bientôt au front au Mali

Des militaires ivoiriens sont en passe de rejoindre la mission de paix de l'ONU au Mali. Cette annonce a été faite par un haut gradé du ministère ivoirien de la Défense à l'ouverture de la 4e Session internationale de réflexion stratégique (Sirs) de l'Institut d'études stratégiques et de défense, à Grand-Bassam.

Un contingent de militaires ivoiriens rejoint bientôt la Minusma

La Côte d'Ivoire a été élue en qualité de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU pour un mandat de deux ans (2018-2019). À ce titre, le pays d'Alassane Ouattara entend prendre une part active dans le maintien de la paix dans le monde. À commencer par ses voisins immédiats, dont le Mali et le Burkina Faso en proie à des attaques terroristes.

C'est ainsi que le général de division, Koné Mambi, représentant le ministre de la Défense, a annoncé, lors de ces assises de Grand-Bassam, que la Côte d'Ivoire enverra un contingent de 650 militaires ivoiriens sur le théâtre des opérations au Mali pour faire face aux groupes jihadistes qui ont mis le Nord-Mali sous leur coupe. « Le déploiement est très imminent », a révélé l'officier supérieur de l'armée ivoirienne.

Le représentant du ministre Hamed Bakayoko a par ailleurs salué cette rencontre initiée par l'Institut d'études stratégiques et de défense, d'autant plus qu'elle « permet d'aborder la question des opérations de maintien de la paix en Afrique ». La présence de 13 conférenciers venus de différents pays d’Afrique et d’Europe, de 76 auditeurs, dont 30 nationaux et 46 internationaux, originaires de 20 pays d’Afrique et 6 communautés économiques régionales, constitue à n'en point douter le cadre idéal pour un partage d'expériences en vue d'une lutte efficace contre ces groupes armés.

Le thème de cette session, faut-il le rappeler, est ainsi intitulé : « Les opérations de maintien de la paix en Afrique : force africaine en attente, armées africaines, état des lieux et perspectives ». La France et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) participent également à cette SIRS, qui prendra fin le vendredi 24 mai 2019.