Kanye West et Kim Kardashian devoilent le nom de leur quatrième bébé

Une semaine après la naissance de leur quatrième enfant, Kanye West et Kim Kardashian ont enfin trouvé le nom de leur progéniture.

Le prénom du quatrième bébé de Kanye West et Kim Kardashian

Il y a plus d’une semaine, la mère porteuse engagée par Kim Kardashian et Kanye West, l'un des couples les plus médiatisés au monde, donnait naissance à un joli petit garçon. Même si aucune information n'avait jusque là été diffusée sur le bébé, la top modèle américaine avait rassuré que son bout de chou se portait très bien et qu’il était très calme. Les nombreux followers de nos deux stars s'impatientaient cependant du fait de n'avoir vu aucune image du nom du bébé de ce couple, qui pourtant est coutumier de devoiler tous les moments forts de leur vie sur la toile.

Et ils n'ont pas dérogé à la règle, puisque Kim Kardashian a publié une toute première photo du bébé dans laquelle l'on voit le nouveau-né dormir dans son lit. Pour le moment, on ne peut pas encore vraiment voir la tête du bébé. Mieux nos deux amoureux ont également rendu public le nom de leur bébé.

Comme à leur habitude Kanye West et Kim Kardashian ont choisi un nom assez original pour leur quatrième enfant. La starlette a partagé un message adorable de son mari sur Instagram tout en dévoilant le nom de leur fils. Ainsi, après Chicago, North et Saint, ces derniers ont décidé de nommer leur fils Psalm West.

Le prénom Psalm aurait une connotation réligieuse, se référant au Livre des Psaumes dans la bible. On sait que Kanye West est particulièrement croyant. Ce prénom doit certainement avoir un véritable sens pour le couple.