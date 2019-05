Côte d'Ivoire : Béoumi, le gouvernement lève le couvre-feu

Le couvre-feu instauré à Béoumi (centre de la Côte d'Ivoire), suite aux affrontements intercommunautaires, a été levé ce vendredi 24 mai 2019, a-t-on appris auprès des autorités préfectorales de la région. L' information a été livrée en fin d'après-midi.

Retour à la normalité à Béoumi

En raison des affrontements intercommunautaires survenus à Béoumi, les mercredi 15 et jeudi 16 mai 2019, les autorités ivoiriennes avaient imposé un couvre-feu allant de 18 heures à 6 heures du matin. Après une semaine, le préfet de la région a annoncé la fin de cette mesure, ce vendredi 24 mai. "Tous les barrages érigés sur les routes ont été levés et les populations circulent librement, depuis le samedi dernier, après les rencontres entre les deux communautés et le ministre Sidi Tiémoko Touré", a déclaré le préfet du département de Béoumi, Djedj Mel, dont les propos sont repris par l' Agence ivoirienne de presse (AIP).

De violents affrontements avaient éclaté le mercredi 15 mai 2019 à Béoumi. À l' origine de ce conflit, une altercation entre un conducteur de taxi-moto (baoulé) et un chauffeur de taxi-brousse (malinké). Les heurts se sont très rapidement étendus à leurs communautés respectives.

Le bilan officiel fourni par les autorités ivoiriennes fait état de 11 personnes décédées, 108 blessés, 300 personnes déplacées et d' importants dégâts matériels. Le mardi 21 mai, la gendarmerie a découvert un corps sans vie dans un puits.

"L' intervention diligente des autorités administratives, notamment la mise en place d' un dispositif sécuritaire avec le déploiement de renforts d' unités de gendarmerie, de police et de FACI (Forces armées de Côte d'Ivoire, Ndlr) venus de Bouaké et de Yamoussoukro, ainsi que l' engagement des chefs traditionnels et des leaders communautaires, ont permis d' arrêter les hostilités et d' observer un retour au calme", a avancé Sidi Tiémoko Touré, à l' issue du Conseil des ministres du mercredi 22 mai 2019.