Côte d'Ivoire : de retour à Abidjan, Guillaume Soro a des regrets

Guillaume Soro est de retour à Abidjan après plus d' un mois de tournée au Nord du pays. L' ancien Premier ministre ne semble pas enthousiaste d' avoir retrouvé la capitale ivoirienne. Bien au contraire, le député de Ferké a des regrets.

Guillaume Soro regrette déjà le Nord

Guillaume Soro est à Abidjan. C'est l' intéressé lui-même qui a livré l' information via les réseaux sociaux. Mais apparemment, l' ex-président de l' Assemblée nationale ne semble pas heureux de retourner sur les bords de la lagune Ebrié. Il n' y a qu' à voir comment le député annonce son retour : "Chers tous, je suis de retour à Abidjan la monstrueuse. Avec son lot d' embouteillages et de brouhaha", a-t-il publié sur son compte Facebook.

L' ancien homme fort de l' Hémicycle ivoirien fait une importante révélation. En effet, à en croire Guillaume Soro, les services de renseignements de Côte d' Ivoire étaient à ses trousses. "J' ai certes manqué à ma famille, mais j' ai aussi constaté que j' ai énormément manqué aux services de renseignements de Côte d' Ivoire" confié le président du Comité politique qui avance que "leurs chefs appelaient partout pour savoir" où il avait filé.

"Quel ne fut mon amusement d' apercevoir certains de leurs éléments se faufiler pour certainement écrire des montagnes de balivernes. Pauvre Côte d' Ivoire", a continué le vice-président de l' Assemblée parlementaire de la Francophonie. Pour lui, les autorités ivoiriennes devraient plutôt se préoccuper des "images des villages exsangues où on meurt d'inanition et de pauvreté". "Je ne peux qu' avoir peu d' estime pour les priorités actuelles de nos autorités. Investir dans l' espionnage de ragots là où de petites mesures suffiraient à sauver des vies", enfonce Guillaume Soro.

L' ancien leader de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d' Ivoire (FESCI) a visiblement apprécié son périple au Nord, à tel point qu' il se met à envier les villageois. "On y rencontre des gens sincères et désintéressés. On y voit bio. J' ai déjà la nostalgie de ces vieillards, de ces femmes et de ces jeunes avec qui on partage un repas sain sans fards et ingrédients superflus. J' envie ces villageois dont la préoccupation n' est pas l' argent. Là-bas, on se préoccupe de la pluie, du champs, de tel ou tel parent", a regretté Guillaume Soro, qui a annoncé son retour au Nord pour très bientôt.