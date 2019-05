Côte d'Ivoire: "Gbagbo est l'unique président du Fpi", selon Assoa Adou

Dr Assoa Adou, secrétaire général du Front populaire ivoirien, tendance Laurent Gbagbo a évoqué, lundi 27 mai 2019, à l'occasion d'une conférence de presse tenue à Abidjan Cocody, la crise qui secoue son Parti et qui dure depuis bientôt 5 ans.

"Laurent Gbagbo est l'unique président du Fpi" selon Assoa Adou

Le secrétaire général de l'aile dure du Font populaire ivoirien, Dr Assoa Adou a animé une conférence de presse, lundi 27 mai 2019 dans un complexe hôtelier sis à Abidjan Cocody. À cette occasion, l'ancien ministre des Eaux et forêts de Laurent Gbagbo s'est prononcé sur la grave crise que traverse son parti depuis fin 2014. Contrairement aux informations relayées çà et là, le secrétaire général du FPI rejette toute idée faisant cas d'un bicéphalisme à la tête de son parti le FPI. Le Parti à la rose à fait, savoir Dr Assoa Adou, a un seul président qui n'est autre que son fondateur Laurent Gbagbo. En clair selon l'ex-ministre, Pascal Affi N'Guessan n'est nullement le président du Parti comme il pourrait le prétendre. "Il n'y a pas de dissensions au sein du FPI.(...) Il n'y a qu'un seul FPI dirigé par Laurent Gbagbo. Depuis le congrès de mama, Affi n'est plus président du FPI selon les statuts et règlements du parti", a-t-il indiqué.

Cette conférence de presse de la tendance Laurent Gbagbo, intervient au lendemain d'une série de rencontres avec la direction du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI-RDA) de Henri Konan Bédié. Au terme de leurs échanges les deux partis ont convenu de faire chemin commun dans l'objectif du retour à la paix et à la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Un rapprochement qui n'est visiblement pas du goût du président de la branche légaliste du parti. La tendance Pascal Affi N'guessan a en effet dénoncé certains engagements du PDCI-RDA et de son président Bédié prises de façon unilatérale sans daigner informer la direction de son parti."Le Fpi constate et déplore que les différents communiqués portent la signature de personnes qui s’affublent de titres dont ils n'ont pas la qualité au sein de la direction légale du Fpi", a dénoncé Affi avant d'interpeller la direction du PDCI-RDA. "Le Fpi invite le Pdci à éviter les malentendus qui desservent la dynamique d'ensemble de la plateforme. En tout état de cause, le Fpi se prononcera en temps opportun", a indiqué le parti d'Affi