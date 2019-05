Côte d'Ivoire : Ahoussou, les vraies raisons de son adhésion au RHDP

Jeannot Ahoussou - Kouadio a finalement viré au RHDP unifié après moult hésitations. Le désormais ancien cadre du PDCI a dévoilé à Jeune Afrique les véritables raisons de son adhésion au parti présidentiel.

Ahoussou Jeannot, «pourquoi je suis allé au RHDP»

Après l'officialisation de son adhésion au Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP unifié), Jeannot Ahoussou-Kouadio ne cesse de recevoir la foudre de ses (anciens) camarades du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI). Certains vont jusqu'à affirmer que le Président du Sénat « voulait en fait être le candidat du PDCI-RDA pour 2020. Et comme il sait bien qu'il risque de ne pas être choisi par la convention, il essaie juste de se faire important pour qu'on négocie avec lui ».

Mais l'intéressé a d'autres chats à fouetter. L'ancien Premier ministre déclarait en effet à qui voulait l'entendre : « Je suis fidèle à Bédié et loyal à Ouattara ». Tentant même de rapprocher Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, qui se sont brouillés à cause de leurs profondes dissensions sur l'alternance en 2020. « Ouattara et Bédié doivent régler leurs incompréhensions au sein du RHDP », avait-il déclaré.

Cette sorte d'équilibrisme n'a su prospérer pendant longtemps, car après quelques pressions du ministre Adama Bictogo, l'ancien ministre de la Justice s'est finalement décidé en annonçant son adhésion effective au RHDP unifié. Cette adhésion a par ailleurs suscité de nombreuses polémiques sur son compte.

Cependant, balayant du revers de la main toutes les accusations de trahison et de politicien alimentaire qui se racontent à son sujet, Ahoussou a enfin donné les véritables raisons qui l'ont poussé à quitter le PDCI pour rejoindre le RHDP. « Je suis devenu président du Sénat dans le cadre du RHDP. Je me suis présenté aux élections dans ma région du Bélier en tant que RHDP, car j’y ai cru » s'est-il expliqué, avant d'ajouter : « Je ne pouvais pas abandonner le président Alassane Dramane Ouattara (ADO) ».

Ces raisons évoquées ont toutefois été battues en brèche par certains de ses détracteurs, qui avancent que Jeannot Ahoussou-Kouadio a fait toutes ses classes au PDCI-RDA. Et donc s'il se sentait redevable à un parti, c'est bien celui dirigé par Henri Konan Bédié, dont il fut d'ailleurs l'avocat.