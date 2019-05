Côte d’Ivoire: Ahoussou voulait être le candidat du PDCI en 2020

Longtemps hésitant, le président du sénat de Côte d’Ivoire, Ahoussou Jeannot, s’est enfin déterminé à quitter le PDCI d’Henri Konan Bédié pour rejoindre le RHDP du Président Alassane Ouattara.

Ahoussou Jeannot ignoré dans ses calculs par Bédié

Ahoussou Jeannot était le dernier cadre du PDCI à la tête d’une institution de la République à continuer le tango depuis quelques temps. Désormais, les choses sont claires pour tous. le Président du sénat a finalement rejoint le RHDP. Le natif de Raviart (Département de Didiévi) met ainsi fin à plusieurs mois de tergiversations et de verbiage creux du genre « Je suis fidèle à Bédié et loyal à Ouattara ». En annonçant, mercredi 22 mai 2019 son adhésion officielle au RHDP, Ahoussou Jeannot vient mettre à l’aise l’ancien ministre Adama Bictogo qui n’a eu de cesse de l’interpeler sur le double jeu politique pour lequel il semblait se passionner.

« Il y a quatre mois, nous avons parlé clarification et il y a eu clarification. Mais, il y en a encore qui continue de louvoyer. Je les attends dire, je suis fidèle à gauche et loyal à droite. La politique se nourrit de courage et d’autres valeurs. On ne peut être PDCI la nuit et RHDP le jour. Allez-y leur dire que notre patience a atteint ses limites », avait-il lancé. Aujourd’hui, Adama Bictogo doit être tout heureux que son message soit passé cinq sur cinq. Mais pourquoi avoir attendu tout ce temps pour se décider à rallier le RHDP? Selon une source généralement bien introduite contactée par afrique-sur7, les choses ont pris du temps parce qu’Ahoussou Jeannot a d’abord voulu négocier le dauphinat du PDCI avec Henri Konan Bédié.

« Ahoussou voulait en fait être le candidat du PDCI-RDA pour 2020. Et comme il sait bien qu'il risque de ne pas être choisi par la convention, il essaie juste de se faire important pour qu'on négocie avec lui », confie notre source, qui ajoute: « Il fait écrire par André Silver Konan son intention de partir et ça prend la place publique. Il attendait que Bédié l'appelle à Daoukro pour lui faire une proposition relativement à sa candidature. Sauf que, jusque là, il ne voit rien venir. Il fait ensuite courir la rumeur sur le ticket Ahoussou-Gon pour 2020. Au PDCI-RDA, on observe beaucoup plus qu'on parle. Même le départ de Charles Diby, il y a énormément contribué», ajoute notre informateur. Même s’il tente de faire croire que c’est par conviction qu’il rejoint le RHDP, au PDCI, les militants semblaient être déjà préparés à son depart.

« Rien ne peut nous ébranler. C’est la convention qui désignera le candidat que le parti va ensuite porter. C'est tout! », a insisté notre source. Ahoussou Jeannot annonce la tenue d’un giga meeting debut juin prochain dans son village à Didiévi pour annoncer officiellement à ses parents la nouvelle de son adhésion définitive au RHDP. «A partir du mois de juin, vous tous vous savez que je rejoins la famille des Houphouëtistes. Je vais le dire devant mes parents à Didiévi (…) Les premiers textes sur le RHDP, c’était chez moi à la maison. En 2008-2009, nous avons travaillez chez moi à la maison. En ce moment nous avons réfléchi. Il faut continuer de réfléchir. Je fais de la politique. Tout cela ne m’effraie pas et puis j’ai défendu des causes parfois désespérées. Il faut affronter, avoir ses convictions, aller jusqu’au bout», dit-il.