Côte d’Ivoire: Soro descend sur Abidjan, Amadou Gon quitte le pays

Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly s’absente de la Côte d’Ivoire pour quelques jours. Le chef du gouvernement ivoirien devrait prendre part à un sommet en Arabie Saoudite mais à bien plus aussi.

Amadou Gon se rend à La Mecque

Amadou Gon Coulibaly s’est envolé ce mardi 28 mai 2019 pour l’Arabie Saoudite où il devrait prendre par à la 14e Conférence au Sommet de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) qui se tient à La Mecque. « Départ ce matin du 28 mai 2019 pour l’Arabie Saoudite où j’aurai l’insigne honneur de représenter le Président de la République, Alassane Ouattara, à la 14e Conférence au Sommet de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) qui se tient à La Mecque. Le Ministre d’État, Ministre de la Défense, Hamed Bakayoko et le Ministre de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur Ally Coulibaly font partie de la délégation que je conduis », a-t-i écrit sur sa page Facebook.

Le voyage du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly intervient au lendemain du lancement des travaux de construction du Centre Hospitalier Régional (CHR) du Sud-Comoé à Aboisso et de l'opération de réhabilitation et de construction de 21.000 pompes d'eau sur tout le territoire national. Les premiers travaux cités s’inscrivant dans le cadre de l’une des priorités du gouvernement qui est l’amélioration de l’accès et de la fourniture aux populations des services de santé de proximité. L’objectif étant de construire une vingtaine d’hôpitaux modernes sur l’ensemble du territoire national, trois hôpitaux militaires à Bouaké, Daloa et Korhogo ainsi que des services spécialisés à Séguéla, Toumodi, Daoukro, Abengourou et Bouna.

De son côté, après plusieurs semaines passées hors de la capitale économique, loin des bruits et des embouteillages, Guillaume Soro, le président du Comité politique, a regagné Abidjan ce week-end. « Chers Tous, je suis de retour à Abidjan la monstrueuse. Avec son lot d’embouteillages et de brouhaha. En effet j’ai mis du temps à l’intérieur du pays. J’ai certes manqué à ma famille mais j’ai aussi constaté que j’ai énormément manqué aux services de renseignement de CI. Il (Services Secrets) paraît que leurs chefs appelaient partout pour savoir où j’avais filé. Quel ne fut mon amusement d’apercevoir certains de leurs éléments se faufiler pour certainement écrire des montagnes de balivernes. Pauvre CI », a-t-il écrit sur sa page Facebook.