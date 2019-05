Côte d’Ivoire : La bonne moisson de Mamadou Touré à l’AFD et à l'OIT

En mission en France, Mamadou Touré a eu une séance de travail avec les Directeurs de l'AFD et de l'OIT. Ces deux rencontres ont permis au ministre ivoirien de la Promotion de la jeunesse et de l'Emploi jeunes de nouer d'importants contacts en faveur de la jeunesse ivoirienne.

Mamadou Touré fait le point de sa mission française

Le leitmotiv de Mamadou Touré, c'est de travailler à la réduction du taux de chômage chez les jeunes ivoiriens. Aussi, en mission sur le bord de la Seine, le ministre ivoirien de la Promotion de la jeunesse et de l'Emploi des jeunes était-il au four et au moulin afin d'offrir des opportunités à ces milliers d'étudiants, sans-emplois et autres chômeurs, à goûter les délices d'un emploi décent.

C'est ainsi que ses différentes démarches ont favorisé la signature de plusieurs accords de coopération avec l'Agence Française de Développement (AFD) et l'Organisation internationale du Travail (OIT). Sur sa page Facebook officielle, le jeune ministre fait le point de ses activités.

Le porte-parole adjoint du gouvernement ivoirien indique par ailleurs qu'il a donné son analyse sur les politiques publiques en faveur de l'emploi décent des jeunes et des propositions d'approche partenariale innovante s'appuyant sur le secteur privé, les collectivités territoriales et la société civile au cours de l'une de ses nombreuses séances de travail.

Le ministre Mamadou Touré à l'AFD et à l'OIT

En marge du panel auquel j'ai participé à l'AFD, j'ai eu une séance de travail avec Messieurs Rémi Rioux, Directeur Général de l'Agence Française de Développement (AFD) et Moussa Oumarou, Directeur Général Adjoint de l'Organisation internationale du Travail (OIT).

Avec Monsieur Rémi Rioux, nous avons évoqué l’intervention de l’AFD en Côte d’Ivoire à travers le C2D dans son volet emploi jeune et l’évaluation du C2D1.

En effet, l’AFD, à travers le C2D1 et C2D2, intervient en Côte d’Ivoire à hauteur de 32 milliards F pour 20 766 bénéficiaires à ce jour et 48 598 bénéficiaires à terme.

Avec Monsieur Moussa Oumarou, nous avons évoqué l’assistance technique que le Bureau International du Travail (BIT) apportera à la Côte d’Ivoire sur la problématique de l’emploi des jeunes et la 14ème réunion régionale africaine de l’OIT qui se tiendra à Abidjan du 2 au 6 décembre 2019.

J'ai donné mon analyse sur les politiques publiques en faveur de l'emploi décent des jeunes et des propositions d'approche partenariale innovante s'appuyant sur le secteur privé, les collectivités territoriales et la société civile.