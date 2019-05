Coopération: La Côte d’Ivoire renforce son partenariat avec le Portugal

La Côte d’Ivoire a signé trois accords de coopération avec le Portugal mardi lors de la 3e session de la Commission ivoiro-portugaise. La cérémonie de signature s’est tenue à Abidjan en présence des ministres des Affaires étrangères des deux pays.

Le président portugais est d’ailleurs attendu en Côte d’Ivoire en mi-juin.

La coopération entre la Côte d’Ivoire et le Portugal est sur de bons rails. Mardi, les deux parties ont signé trois nouveaux accords lors de la 3e session de la Commission bilatérale ivoiro-portugaise. Le ministre ivoirien des Affaires étrangères Marcel Amon Tanoh et son homologue portugais Augusto Santos Silva ont présidé cet événement à Abidjan.

Ces accords concernent les domaines de l’administration, du sport et de l’éducation. Un protocole de coopération a été signé dans les secteurs du digital et de la fonction publique. Les deux autres accords concernent les domaines du sport et des programmes de formation à la langue portugaise pour le personnel diplomatique du ministère ivoirien des Affaires étrangères.

Les accords conclus, le ministre Marcel Amon Tanoh souhaite que ceux-ci soient appliqués. « Je souhaite que le Comité paritaire de suivi et d’évaluation joue son rôle. Il faut qu’on fasse l’évaluation des accords signés », a indiqué le chef de la diplomatie ivoirienne cité par APA.

Autre preuve de la vitalité de la coopération entre la Côte d’Ivoire et le Portugal, le président portugais est attendu à Abidjan. D’après Augusto Santos Silva, Marceli Rebelo De Souza va effectuer une visite officielle à Abidjan du 13 au 14 juin prochain. Le président ivoirien Alassane Ouattara avait déjà fait pareil en septembre 2017 lorsqu'il s'était rendu à Lisbonne.