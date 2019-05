Rapprochement Gbagbo-Bédié : Le camp Affi fait des précisions

Le camp Pascal Affi N'guessan, du Front populaire ivoirien a démenti l'information selon laquelle le président légal du Parti menacerait de se désolidariser de la palteforme de l'opposition en gestation au profit du RHDP en cas d'alliance entre Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo.

Plateforme de l'opposition: Le camp Affi s'insurge contre des rumeurs relayées sur les réseaux sociaux

Le rapprochement qui a lieu ces derniers temps entre le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI-RDA) et la dissidence du Front populiaire ivoirien (FPI) ne serait pas une raison suffisante pour le retrait du camp Pascal Affi N'guessan dans la mise en place de la plateforme de l'opposition ivoirienne. Selon un communiqué signé de la communication du FPI, le député de Bongouanou est le principal instigateur de la mise en place de ladite plateforme. Il serait donc inconcevable de la quitter pour quelques raisons que ce soit.

"C'est le président Affi qui, le premier, a appelé à une union sacrée et inclusive de toute l’opposition pour faire barrage à M. Ouattara et au RHDP. Il ne peut donc pas logiquement œuvrer à ce rassemblement et s’en désolidariser sous le fallacieux prétexte que le président Gbagbo aurait décidé d’abonder dans le même sens que lui'', indique la communication de la branche légaliste du FPI.

Ces précisions du camp Affi viennent en effet en réponse à des informations relayées sur les réseaux sociaux. Ces fausses informations que le camp Affi attribue à la dissidence du Parti à la rose, indiquaient que ''si Gbagbo s'allie à Bédié, moi Affi N'Guessan, je m'allierai à Ouattara". Bien évidemment, pour le camp Affi, ces informations sont fausses et pas assez suffisantes pour le detourner de ses objectifs. "Ces Fake News qui sont quotidiennement déversés sur les réseaux sociaux ne sont pas de nature à détourner le FPI, ses militants et sympathisants de leur objectif principal qui est l’alternative démocratique en 2020", fait savoir la communication du Parti.

Le camp du lion du Moronou ajoutera que "c’est la mutualisation de toutes les forces de l’opposition qui devrait contribuer à atteindre cet objectif et non la propagation régulière sur les réseaux sociaux de rumeurs aussi infondées que puériles". Il est à noter que le président Affi ne s'est, pour l'instant, pas prononcé personnellement sur le rapprochement entre Bédié et le camp Laurent Gbagbo.