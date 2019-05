BTP : Le Marocain Ménara Holding s'annonce en Côte d'Ivoire

Le groupe marocain Ménara Holding a annoncé l’ouverture de deux filiales en Côte d’ivoire. L’entreprise marocaine exerce dans plusieurs domaines d’activités dont les BTP, l’immobilier, l’énergie et les automobiles.

Ménara Holding passe par la Côte d’Ivoire pour son développement en Afrique subsaharienne.

La Côte d’ivoire se révèle être un marché attractif pour les entreprises marocaines . Celles-ci poursuivent leur expansion en Afrique subsaharienne en ouvrant des filiales au pays des éléphants. Dernière entreprise en date, Ménara Holding. Celle-ci vient d’annoncer l’ouverture de deux agences en terre ivoirienne.« Nous menons, depuis plusieurs années, une réflexion pour nous implanter en Afrique. Mais il nous fallait pour cela être prêts et avoir un modèle socio-économique duplicable avec son organisation », indique Mohamed Zahid, président directeur général de Ménara Holding dans un communiqué. En Côte d’Ivoire, les deux filiales du groupe seront rattachées à Ménara Préfa et Carrières & Transport Ménara. Elles seront spécialisées dans la production de préfabriquées en béton et dans la production de granulats destinés au marché du BTP.Avec son implantation en Côte d’Ivoire, Ménara entend poursuivre son déploiement en Afrique saharienne et renforcer ses activités au Maroc. Le groupe Holding prévoit d’investir dans un complexe industriel à Casablanca CIC pour la période 2022-2025. Celui-ci réunira plusieurs pôles d’activité ainsi que des filières nouvelles. Le Holding compte une quinzaine de filiales qui opèrent dans divers secteurs tels que le BTP, le transport et les énergies entre autres. Il est implanté dans six villes du Maroc et emploie près de 2.000 collaborateurs.