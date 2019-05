Joss Kezo:"La non sélection de Gervinho est injuste et inacceptable"

Le chanteur ivoirien Joss Kezo, à l'instar de plusieurs ivoiriens, n'est pas content de la non sélection de l'attaquant ivoirien, Yao Kouassi Gervais dit Gervinho pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations. Et il l'a fait savoir au travers d'une publication sur son compte facebook.

Joss Kezo très mécontent de la non sélection de Gervinho

Le reggaeman ivoirien, Joss Kezo a exprimé son indignation après la non-convocation de Gervinho pour la prochaine coupe d'Afrique des nations (Can 2019) qui débutera le 21 juin en Egypte. L'artiste n'est pas du tout convaincu des explications données par le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Kamara Ibrahim, qui dit avoir dans son effectif, plusieurs jeunes joueurs évoluant dans le même registre que le meilleur joueur et meilleur buteur de Parme dans la série A italienne. Dans une publication sur son compte facebook, Joss Kezo a dit sa part de vérité. ''Je continuerai d'en parler parce que c'est de l'injustice. Mettre à l'écart de la sélection nationale un tel talent, l'un des meilleurs joueurs du championnat italien dont nous connaissons tous le haut niveau et venir nous donner des explications comme à un nouveau né, c'est nous manquer de respect et de considération. Même si on n’a jamais poussé le ballon, on a au moins les yeux pour voir et savoir ce qui est bon ou mauvais.

Priver l'équipe nationale de Gervinho c'est comme priver l'actuel équipe du Sénégal de Sadio Mané '', a-t-il soutenu avant d'interpeller les dirigeants du football ivoirien. ''Messieurs, vos intérêts personnels avec les joueurs ne doivent pas passer avant l'intérêt national. Comment peut-on recaler le seul joueur ivoirien capable de rivaliser avec le quintuple ballon d'or du monde Cristiano Ronaldo évoluant dans le même championnat italien que notre jaguar national et venir nous traiter d'aveugles même si nous sommes des Ivoiriens. C’est injuste et inacceptable'', a déclaré de reggaeman ivoirien.

Par ailleurs, Joss kezo entend aller bien plus loin que cette publication sur facebook et envisage de créer un comité de soutien pour réclamer le retour de Yao Kouassi Gervais en sélection. ''Dès cet instant, je crée un comité de soutien pour le retour immédiat sans condition de Gervinho en équipe nationale pour cette Can 2019 chez les pharaons. Tout contribuable ivoirien a son mot à dire '', a-t-il martelé.

Notons que les problèmes entre Gervinho et les dirigeants de la Fif ont commencé depuis le passage du joueur dans une émission télévisée sur canal + horozons, où il avait déclaré que Didier Drogba et Yaya Touré méritaient plus de respect de la part de la fédération. De plus, le champion d'Afrique 2015 a un club affilié à la fédération ivoirienne de football. Et son club a voté contre le bureau exécutif de la Fif lors de la récente l’assemblée générale de Yamoussoukro. « Il ne peut pas être contre nous et vouloir jouer dans l’équipe nationale », a dévoilé une source à la fédération.