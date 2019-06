Algérie : Confirmation du report de la présidentielle du 4 juillet (Officiel)

Les conditions ne sont pas réunies pour la tenue de l’élection présidentielle en Algérie. Le Conseil constitutionnel juge qu’il est « impossible » d’organiser un scrutin le 4 juillet comme initialement prévu.

La présidentielle ne se tiendra pas 4 juillet en Algérie.

Il faudra encore attendre pour connaître le potentiel successeur d’Abdelaziz Bouteflika à la tête de l’Algérie. Dimanche, la télévision nationale algérienne a annoncé que le Conseil constitutionnel va reporter l’élection présidentielle. Le scrutin devait se tenir le 4 juillet.« Le Conseil constitutionnel rejette les deux dossiers de candidature déposés », a indiqué la télé nationale soulignant que la juridiction a jugé « impossible » d’organiser la présidentielle. Sans aucun candidat , il n’est donc pas possible que se tienne cette élection. Comme le précise le Conseil, il revient au président intérimaire d’organiser un nouveau scrutin.Porté à la tête de l’Algérie pour une durée de 90 jours maximum, il incombe donc à Abdelkader Bensalah de « convoquer de nouveau le corps électoral et de parachever le processus électoral jusqu‘à l‘élection du président de la République et la prestation de serment ». Pour rappel,a été contraint à la démission suite aux fortes contestations populations le 2 avril dernier. Les manifestants protestaient contre un cinquième mandat de leur chef de l’Etat.Malgré le départ d'Abdelaziz Bouteflika, les Algériens continuent à descendre dans les rues. Ils réclament un changement du système politique, dans un pays où les militaires sont proches du pouvoir.